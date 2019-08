Walmart klaagt Tesla aan voor ontvlambare zonnepanelen

Volgens de supermarktreus veroorzaakten de zonnepanelen in zeven van zijn winkels brand.

Walmart startte gisteren in New York een rechtszaak tegen Tesla , de autobouwer die sinds de overname van SolarCity (2,6 miljard dollar) drie jaar geleden ook zonnepanelen maakt.

Walmart wrijft SolarCity een falend bedrijfsmodel aan, dat voortvloeit uit het doel om de omzetgroei koste wat het kost te versnellen.

Walmart installeerde de zonnepanelen sinds 2010 op de daken van 240 winkels. Op zeven van die winkels in onder meer Denton, Maryland en Ohio schoten de zonnepanelen in brand en dat veroorzaakte voor honderdduizenden dollars aan schade, zegt de supermarktgigant.

In zijn aanklacht van 114 pagina's verwijt Walmart Tesla contractbreuk, grove nalatigheid en zonnepanelen die niet voldoen aan de industrienormen. De retailer eist dat Tesla alle zonnepanelen van zijn daken ontmantelt en de brandschade vergoedt. SolarCity wordt een falend bedrijfsmodel aangewreven, dat voortvloeit uit het doel om de omzetgroei koste wat het kost te versnellen.

Belangenconflict

Walmart zoomt in de zaak ook dieper in op Tesla's, veruit grootste, overname van SolarCity drie jaar geleden. Elon Musk was toen de grootste aandeelhouder van zowel Tesla als SolarCity, waar hij ook voorzitter was. Het bedrijf werd bovendien opgericht door twee neven van Musk, Lyndon en Peter Rive.

'Tesla is er niet in geslaagd de chaotische installatiepraktijken van SolarCity te corrigeren of adequate onderhoudsnormen door te voeren, wat uitermate belangrijk is in het licht van de onjuiste installaties', stelt Walmart in zijn aanklacht.