Wanneer staat de eerste Belgische fintechunicorn op?...

Terwijl het lijkt alsof het ene Europese financiële technologiebedrijf na het andere deze zomer de miljardenstatus bereikt, blijft het vooralsnog wachten op de eerste Belgische eenhoorn in de sector. Hebben we de trein gemist, of zit er toch nog muziek in onze fintech?

Zomer of niet, voor heel wat Europese wealthmanagers en vooraanstaande private bankers die steenrijke fintechentrepreneurs aan zich willen binden, zijn het bijzonder drukke dagen.

Het lijkt wel alsof de ene specialist in financiële technologie na de andere een goudader aanboort. Eind juni, amper acht maanden nadat het de status van ‘unicorn’ had bereikt - de geijkte term voor jonge starters die pijlsnel een miljardenwaardering opgekleefd krijgen - tankte het Nederlandse betaalbedrijf Mollie bijna 700 miljoen euro bij. Mollies geldschieters achtten de onderneming daarbij 4 miljard euro waard.

Revolut, de Britse smartphonebank die ook in ons land actief is, groeide dankzij een investering van het Japanse Softbank uit tot een gigant van ruim 30 miljard euro, terwijl concurrent Wise naar de Londense beurs trok tegen een waardering van meer dan 9 miljard euro. Ook Ali Niknam, de oprichter van de Nederlandse bankapp Bunq, mag zich na een recente kapitaalronde fintechmiljardair noemen.

We geven geen prijzen weg voor wie de rode draad kan vinden doorheen al die financiële successtory’s: onder die groeiende club unicorns in de Europese fintechwereld bevindt zich vooralsnog geen Belgische speler.

Niet dat de Belgische financiële technologiebedrijven niet in trek zijn. Over de eerste zes maanden van dit jaar haalden fintechspelers in ons land een recordbedrag aan groeikapitaal op.

Maar met 212,8 miljoen euro valt die oogst toch een pak lager uit dan in het buitenland. Het fintechbedrijf dat in België de status van unicorn misschien wel het dichtst benadert, is Unifiedpost. Al heeft de betaalverwerker met een marktwaarde van nog geen 500 miljoen euro nog een lange weg af te leggen voor hij bij de miljardairsclub kan worden gerekend.

Minder mediafähig

Heeft de Belgische fintech de trein gemist? Nee, er is absoluut geen reden om te wanhopen, zegt Michel Akkermans. De Antwerpse ondernemer weet waarover hij het heeft. Sinds hij eind jaren 80 zijn bedrijf Fics oprichtte, een specialist in software voor de financiële sector, geldt Akkermans als een van de pioniers in fintech in ons land.

Die status werd alleen maar groter toen hij later samen met entrepreneur Jurgen Ingels zijn schouders zette onder Clear2Pay. Nadat dat betaalbedrijf zeven jaar geleden overgenomen werd, investeerde Akkermans in tal van andere fintechbedrijven. Eerder deze week stapte Pamica, Akkermans’ investeringsmaatschappij, in het Antwerpse Monitr, dat technologie uitwerkt waarmee bedrijven beter zicht krijgen op hun cashflows.

De Belgische bedrijven zijn inderdaad niet zo zichtbaar, niet zo mediafähig als de vele unicorns die we de voorbije dagen zagen opduike Michel Akkermans Oprichter Fics

‘Tech for fin’, noemt Akkermans de niche waarin start-ups als Monitr actief zijn. ‘In tegenstelling tot fintechbedrijven die klassieke banken simpelweg willen vervangen ontwikkelen die net technologie waardoor financiële bedrijven efficiënter kunnen werken’, zegt hij. En in die tak van de sport loopt België helemaal niet achter, zegt de investeerder.

‘Integendeel, Belgische fintechbedrijven hebben daar een heel sterke positie. Alleen zijn die bedrijven inderdaad niet zo zichtbaar, niet zo mediafähig als de vele unicorns die we de voorbije dagen zagen opduiken.’

De Belgische fintechwereld zat de voorbije maanden niet stil. Het Belgisch-Franse IbanFirst, dat wisselkoerstransacties voor ondernemingen vergemakkelijkt, haalde eind mei in een klap 200 miljoen euro op. De Brussels specialist in verzekeringstechnologie Qover kreeg 20 miljoen euro toegestopt door Takeaway-aandeelhouder Prime Ventures. En deze week stapten de supermarktketen Colruyt en de kredietverzekeraar Credendo voor 3,5 miljoen euro in Digiteal, een app waarmee ondernemingen en klanten al hun facturen samen kunnen beheren en betalen.

‘België is altijd goed geweest in dat soort onderliggende diensten en tools om de strengere regelgeving in de financiële sector op te volgen’, zegt Toon Vanagt. De serieondernemer is ook bestuurder bij Fintech Belgium, de organisatie die ruim 100 fintechbedrijven in ons land overkoepelt. ‘Dat zijn traditioneel bedrijven die diensten leveren aan de achterkant van de business. We zitten in België meer onder de radar, waardoor je minder makkelijk die sexy unicornstatus kan bereiken.’

Wat zijn voor fintechspelers de verschillen tussen België en het buitenland? Terwijl elders in Europa het ene na het andere fintechbedrijf de status van miljardenbedrijf bereikt, blijft het wachten op een Belgische unicorn. Dat wil niet zeggen dat fintechbedrijven in ons laten stilzitten, integendeel. Maar in tegenstelling tot de buitenlandse bankenbestormers zetten Belgische fintechbedrijven doorgaans in op ondersteunende diensten voor bedrijven, waardoor ze minder in de picture komen. Biedt België groeikansen? Voor starters in fintech bestaan ook in België voldoende kansen om groeikapitaal op te halen. Moeilijker wordt het als die beginnende bedrijven in de volgende fase van hun groeitraject zijn aanbeland. Dan blijken ze in de praktijk toch vaak hun kansen in het buitenland te moeten wagen, zeggen waarnemers. Waar zitten de kansen voor de Belgische fintech? Volgens experts kunnen Belgische fintechbedrijven het grootste verschil maken als ze inzetten op extra diensten voor instellingen die zich moeten aanpassen aan de razendsnelle digitalisering en de almaar strengere regelgeving voor de financiële sector. Ook in insurtech, technologie voor verzekeringsbedrijven, zit nog groeipotentieel.

Adyen avant la lettre

‘Een van de uitdagingen voor de Belgische financiële technologie, die sterk gericht is op dienstverlening aan bedrijven, is net dat ze niet bekend is bij het grote publiek’, zegt ook fintechspecialist Dave Remue van de consultant KPMG. ‘Daardoor zijn we ook wat vergeten wat België de voorbije jaren al heeft verwezenlijkt. Kijk naar een betaalgigant als Worldline, die wereldwijd actief is en deels zijn oorsprong kende bij het Belgische Banksys. Maar ook reuzen met een hoofdkwartier in België, zoals de clearingdienst Euroclear of het bankennetwerk Swift, bepalen hier mee het landschap.’

Dat zijn inderdaad geen nieuwkomers, maar ze slagen er volgens Remue wel in toch relevant te blijven in de sector. ‘Ik geloof ook niet dat boomende betaalbedrijven zoals Adyen of Stripe die traditionele spelers overbodig zullen maken. Dat zijn gewoon ondernemingen die een nieuwe niche wisten aan te boren.’

Je kan dus niet zeggen dat België geen fintechunicorns heeft voortgebracht. Meer nog: eigenlijk waren we voorloper op terreinen waar spelers als Adyen vandaag uitblinken Toon Vanagt Serieondernemer

‘Je kan dus niet zeggen dat België geen fintechunicorns heeft voortgebracht. Meer nog: eigenlijk waren we voorloper op terreinen waar spelers als Adyen vandaag uitblinken’, zegt Vanagt. ‘Een bedrijf als Ogone was al sinds het midden van de jaren 90 actief als verwerker van onlinebetalingen en kende veel succes. Maar uiteindelijk besloten de aandeelhouders hun onderneming te verkopen aan de Franse betaalreus Ingenico. Je kan je afvragen welke waardering Ogone vandaag gehad zou hebben als het, zoals Adyen, had besloten een onafhankelijke koers te blijven varen.’

Waarmee we zijn aanbeland bij een typisch pijnpunt van de Belgische fintech: veel beloftevolle spelers blijken op de verkoopknop te duwen als ze voor een cruciale groeispurt staan. Naast Ogone verdwenen de afgelopen jaren ook branchegenoten als Clear2Pay, Capco, Callataÿ & Wouters en Financial Architects in buitenlandse handel.

Fintech en voetbal: een strijd

‘Wat dat betreft deelt de Belgische fintech het lot van ons voetbal’, zegt Remue. ‘We slagen erin volop voetbaltalent te kweken. Maar om voort te groeien in hun carrière moeten Belgische spelers toch aan de slag bij buitenlandse clubs. Dat zie je ook in de fintech. Financiers als Smartfin, Pamica of Quest for Growth bieden jonge starters veel ruimte. Maar zodra die beginnende fintechbedrijven een zekere omvang hebben en op zoek gaan naar meer groeikapitaal komen ze al snel terecht bij grotere investeringsfondsen. En die zijn geneigd te zeggen dat je als fintechspeler beter naar Londen, New York of Amsterdam trekt. Daar kom je sneller in contact met gelijkgestemden die je vooruit kunnen helpen, en de perceptie leeft dat je daar makkelijker internationaal talent kan aantrekken. Voor expats klinkt het nu eenmaal niet zo sexy om te zeggen dat ze voor een techbedrijf in Brussel werken.’

Niet dat er geen initiatieven werden genomen om Brussel meer op de kaart te zetten als een aantrekkelijke uitvalsbasis voor startende financiële technologiebedrijven.

Denk bijvoorbeeld aan B-Hive, de ‘broeikas’ waar starters in de financiële sector zich konden ontwikkelen en makkelijker contacten konden leggen met de gevestigde waarden in de branche. In de aanloop naar de brexit werden ook pogingen ondernomen om beloftevolle bedrijfjes uit Londen naar hier te lokken. Maar dat bleek een matig succes, terwijl ook B-Hive een stille dood stierf. ‘Misschien is een van de redenen waarom dat niet lukte toch dat het in het buitenland administratief gewoon allemaal minder complex is’, zegt Remue, die zelf nog een tijd voor B-Hive werkte voor hij bij KPMG aan de slag ging.

Er zijn nog andere, minder voor de hand liggende succesfactoren. ‘Je ziet in Brussel en Amsterdam net dezelfde hoogopgeleide topprofielen rondlopen’, zegt Vanagt. ‘Maar het verschil is dat de Nederlanders al veel vroeger online begonnen te shoppen. Daardoor ontstond een ecosysteem waar bedrijven op veel grotere schaal dan in België konden inzetten op betaalverkeer voor e-commerce.’

Nu onlinewinkelen ook in ons land definitief doorgebroken is, zouden ook Belgische starters zich in principe op het betaalverkeer voor e-commerce kunnen storten. Akkermans betwijfelt of dat een slimme zet is. ‘Ik krijg geregeld voorstellen van bedrijven die zich op dat terrein als disruptor profileren. Maar ik ga er niet op in: het blijft moeilijk om in België snel de nodige schaalgrootte te verkrijgen. Een bedrijf in pakweg het VK heeft gewoon een veel grotere startbasis.’

Niet nog een cryptomunt

Belgische fintechbedrijven kunnen volgens Akkermans vooral het verschil maken als ze inzetten op extra diensten voor instellingen die zich moeten aanpassen aan de razendsnelle digitalisering en de almaar strengere regelgeving.

Om zijn punt duidelijk te maken geeft de investeerder een van zijn eigen bedrijven als voorbeeld. ‘IntellectEU ontwikkelt software waarmee bedrijven snel blockchaintoepassingen kunnen integreren in hun infrastructuur. Dat is zo veel nuttiger dan nog maar eens een cryptomunt uit te brengen. Je zou je natuurlijk ook kunnen smijten in de oorlog tussen de traditionele financiële bedrijven en hun tegenhangers die op blockchain draaien. Maar er bestaat een betere manier om geld te verdienen aan die oorlog: wapenleverancier worden.’

We hebben als Belgen niet de arrogantie om ervan uit te gaan dat de hele wereld denkt zoals wij. Michel Akkermans Oprichter Fics

Ook aan de aanhoudende boom in financiële regelgeving kunnen de Belgische fintechspelers nog veel plezier beleven, geeft Akkermans mee. ‘We zijn nu al de marktleider in diensten die het bedrijven makkelijker maken die regels te volgen. We zitten in Brussel dicht bij de bron waar die richtlijnen uit voortkomen en hebben als Belgen niet de arrogantie om ervan uit te gaan dat de hele wereld denkt zoals wij.’

Bedrijven zoals Harmoney, dat banken en verzekeraars helpt klanten te screenen, en Yields, dat risicomodellen stroomlijnt via artificiële intelligentie, hebben die les goed begrepen en zetten volop in op verdere expansie. Ook het Gentse Silverfin, de accountingspecialist die vorig jaar 30 miljoen euro ophaalde, zou je in dat rijtje kunnen plaatsen.