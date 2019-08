Waterland stapt in Vlaamse topspecialisten radartechnologie

De investeringsmaatschappij Waterland verwerft de controle over de radartechologiebedrijven Intersoft en Advionics. Er komt ook vers geld op tafel om de bedrijven te laten groeien.

Ze komen zelden tot nooit in het nieuws. Toch herbergt Vlaanderen twee ondernemingen die voor radartechnologie in de luchtvaart aan de wereldtop staan: Intersoft Electronics uit Olen en Advionics uit Oostkamp. Het oudere en grotere Advionics belandde in 2016 via een overname bij de eigenaars van Intersoft, vooral medeoprichter Marcel Vanuytven maar ook enkele managers. Samen vormen de twee firma’s nu de IE Group.

Intersoft Electronics, dat ongeveer 50 mensen in dienst heeft, legt zich vooral toe op onderzoek naar en ontwikkeling van testmateriaal voor radars, maar is ook actief in componenten en software voor luchtverkeersleidingssystemen. Tal van bekende namen in de burger- en militaire luchtvaart zijn klant, van de Belgische luchtmacht en Skeyes over de Turkse, Australische en Braziliaanse luchtmachten tot Boeing en zelfs de US Navy en de FAA, de luchtvaartautoriteit in de Verenigde Staten.

Airbus

Advionics telt circa 150 werknemers en produceert hoogtechnologische elektronische componenten voor nieuwe radarsystemen, terwijl Intersoft vooral mikt op bestaande radars. De twee takken van IE Group vullen elkaar dus goed aan. Advionics hangt voor zijn activiteiten vooral af van bestellingen van het Duitse Hensoldt, maar kan ook onder meer Siemens en Thales op zijn referentielijst zetten. De firma startte in 1960 als fabrikant van radarelektronica voor Siemens en was lang een onderdeel van Boeing-concurrent Airbus.

Geconsolideerde financiële resultaten van IE Group zijn niet bekend. Advionics boekte vorig jaar 21,6 miljoen euro omzet en Intersoft haalde 11,5 miljoen (in het eind maart 2018 afgelopen boekjaar). Maar mogelijk zitten niet alle activiteiten in die cijfers. Zo heeft Intersoft filialen tot in de Verenigde Staten. Beide bedrijven zijn zeer gezond en boeken winst.

Overnames

Om de internationale groei te versnellen en verder te professionaliseren heeft IE Group beslist het kapitaal te versterken met Waterland als nieuwe referentieaandeelhouder in plaats van Vanuytven. Dat melden de twee partijen in een persbericht. Het is niet duidelijk welk belang Waterland krijgt. Vanuytven en het management blijven in het kapitaal. Enkele andere managers maken van de gelegenheid gebruik om ook in te stappen. Tegelijk wordt een nieuwe CEO voor de groep aan boord gehaald: Thorsten Oelgart, een gewezen topman van Hensoldt die ook lang aan de slag was bij Airbus.