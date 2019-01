'We bouwen een virtueel Bekaert op supercomputers'

Het Vlaams Supercomputer Centrum investeert 5 miljoen euro in de upgrade van zijn supercomputer Breniac. Onderzoekers gebruiken hem voor medicijnontwikkeling en klimaatvoorspellingen. Ook de industrie zit op de trein. ‘We bouwen een virtueel Bekaert.’

Breniac behoorde bij de geboorte in 2016 tot de 200 krachtigste computers in Europa, maar is intussen ver weggezakt. ‘De bestaande capaciteit wordt volledig gebruikt. Expansie drong zich op’, zegt Leen Van Rentergem, ICT-manager van de KU Leuven. Dankzij de upgrade verdubbelt de rekenkracht van de in Leuven gestationeerde machine tot 1,5 petaflops, of 1,5 biljard berekeningen per seconde.

1,5 biljard Na de upgrade kan de supercomputer van de KU Leuven 1,5 biljard berekeningen per seconde uitvoeren.

Het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC), dat het geld voor de upgrade op tafel legt, werd opgericht met steun van de Vlaamse regering. Zijn taak is computerinfrastructuur te bouwen waar Vlaamse universiteiten en bedrijven een beroep op kunnen doen voor complexe simulaties in het kader van onderzoek en innovatie.

Windmolens en griep

Universitaire onderzoekers gebruikten Breniac al om aardbevingen te analyseren, de effecten van klimaatopwarming te voorspellen en het optimale griepvaccinatiebeleid te bepalen. Ook de farmaspeler Janssen Pharmaceutica doet een beroep op de supercomputer. En het softwarebedrijf 3E gebruikt hem in opdracht van energiebedrijven om de ideale locatie voor windmolens op land en zee te bepalen. Zelfs de Vlaamse verwerkende industrie, zoals het staaltechnologiebedrijf Bekaert, heeft de Leuvense supercomputer ontdekt.

De supercomputer laat ons toe nieuwe producten en productieprocessen sneller te ontwikkelen. Peter De Jaeger IT-expert Bekaert

‘We gebruiken hem om een virtueel Bekaert te maken’, zegt Peter De Jaeger, IT-expert bij Bekaert. ‘Het laat ons toe nieuwe producten en productieprocessen sneller te ontwikkelen. In een virtueel model kunnen we oneindig variëren met parameters en het effect op het eindproduct analyseren. De enige beperking is onze fantasie. Het is sneller en goedkoper dan experimenteren met echte machines.’

De snelste in Antwerpen

Ondanks de upgrade is Breniac binnenkort niet langer de snelste van België. De imec-onderzoeksgroep IDLab van de Antwerpse universiteit haalt binnenkort de DGX2 - ontwikkeld door Nvidia - in huis met een rekenkracht van 2 petaflops, wat nog steeds 100 keer minder is dan de snelste supercomputer ter wereld.