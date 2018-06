'We verdienen een beter internet'

Al heel haar carrière staat Mitchell Baker op de barricaden voor een vrij en open web. Haar stichting Mozilla eist een plek op als alternatief voor de internetreuzen. ‘Wie technologie de wereld instuurt, moet dat doen voor het algemene welzijn.’

Ooit was het web een baken van vrijheid en democratie, nu is het evenzeer een afspiegeling van al het slechte dat de mensheid te bieden heeft: haatpraat, bewuste desinformatie, eindeloze polarisering en andere vuiligheid. En vooral, monopolisten hebben de boel overgenomen. Een handvol bedrijven fungeert als online poortwachter. De diensten van Google en Facebook zijn amper te omzeilen. Tegen die ontsporing van het oorspronkelijke idee van een vrij web verzet Mitchell Baker zich al decennia. In het huidige klimaat klinkt haar stem nog krachtiger. Baker is de voorzitster van Mozilla, de door een missie gedreven stichting die met producten als de browser Firefox wil tonen dat een open en gelijk internet in dienst van het publiek mogelijk is.

In veel opzichten is Baker een outsider in Silicon Valley. Met haar masculiene voornaam, groen gelakte nagels en asymmetrisch rood kapsel - geïnspireerd op het Firefox-logo - cultiveert ze haar status als alternatieve leider in technologieland. Ze verkiest ook een ‘fist bump’ als begroeting in plaats van een hand, blijkt als we elkaar ontmoeten in de hoofdzetel van Mozilla in Mountain View (Californië), waar de stichting bijna een buur van Google is. Ze denkt minutieus lang na over haar woorden, lange stiltes vindt ze niet ongemakkelijk.

Mitchell Baker Mitchell Baker (59) is de voorzitster van de Mozilla Foundation, een in 1998 opgerichte stichting die zich laat leiden door een missie voor een open en vrij internet in dienst van het publiek. De Mozilla Foundation heeft ook een dochterbedrijf, de Mozilla Corporation, die wel winstbejag nastreeft maar zich ook aan de missie houdt. De stichting leeft van donaties, het dochterbedrijf, dat onder meer de internetbrowser Firefox maakt, van inkomsten. Wereldwijd werken tienduizenden vrijwilligers aan de softwareprojecten van Mozilla.

‘We zijn wel in Silicon Valley, maar we beschouwen ons niet als deel van Silicon Valley. Ook wij willen globale technologieplatformen bouwen en producten maken die mensen met elkaar verbinden. Maar we voegen daar expliciet aan toe dat die technologie gemaakt moet worden ten voordele van het algemeen welzijn.’

Baker is een internetberoemdheid. Vorige maand mocht ze een lifetime achievement award in ontvangst nemen op de Webby Awards, de Oscars van het internet, omdat ze ‘met succes het principe verdedigt dat het internet iedereen toebehoort’. Begin dit jaar kreeg ze een eredoctoraat aan de UCL in Louvain-la-Neuve. Eerder voegde de non-profitorganisatie Internet Society haar toe aan de Internet Hall of Fame.

Hoeder

‘Sinds de onthullingen van Edward Snowden en de initiële hoop bij de Arabische Lente weten we dat we niet meer naar de overheid moeten kijken als hoeder van een vrij en democratisch internet. Die hoop kwam op de schouders van de grote techbedrijven van Silicon Valley. Maar ook dat draaide verkeerd uit. Vandaag is de houding heel gespleten. We beseffen de reikwijdte van de monopolisering en de privacyschending, maar we houden vast aan hun producten. Onder meer omdat we geen keuze hebben’, zegt Baker.

‘Het probleem met het internet vandaag is dat de menselijke natuur er is ingesijpeld. Er is het optimisme, de opwinding, de aantrekkingskracht van alle mogelijkheden die het web geven. Maar ook de vreselijke en gewelddadige kant, de haat en de bedreigingen. In het echte leven hebben we sociale mechanismen, door de eeuwen heen geslepen, die ons harmonieus doen samenleven. Online bestaat dat nog niet. Alles is nog zo nieuw. Er is geen gevoel van verantwoordelijkheid. De grote platformen verbinden mensen op vele manieren, maar dat wordt doeltreffend misbruikt. Hoe kunnen we dat voorkomen?’

Velen vinden regulering het antwoord, zeker gezien de hetze van de voorbije maanden over Facebook. Ook Baker vindt dat de overheid een belangrijke rol moet spelen, omdat het gaat over de veiligheid van burgers - een kerntaak. Maar nog meer ligt voor Baker de oplossing bij het uitdokteren van alternatieven. Daarvoor werkt Mozilla met tienduizenden vrijwillige ontwikkelaars wereldwijd die bijdragen aan grootschalige softwareprojecten. ‘We zijn open source en non-profit. Dus onze financiële motivaties zijn anders. De focus moet expliciet op de menselijke ervaring liggen.’

‘Mensen die technologie maken, moeten betrokken worden bij die vraagstukken’, zegt Baker. ‘Het uitgangspunt om gewoon technologie te bouwen en de mensen er verder hun plan mee laten trekken is fout. Wij willen vooral prototypes bouwen, voorbeelden die aantonen dat nieuwe mogelijkheden van het web beschikbaar kunnen zijn voor iedereen zonder dat ze het eigendom van één bedrijf zijn.’

Het klinkt onbegonnen werk, maar Mozilla heeft Microsoft al eens klein gekregen. Begin jaren 2000 was de softwaregigant oppermachtig met zijn browser Internet Explorer, die een marktaandeel van ruim 95 procent had. Toen Mozilla zijn browser Firefox lanceerde, was dat meteen een hit. In 2009 was Firefox even de meest gebruikte browser ter wereld. Nadien werd Firefox wel uit het wiel gereden door Chrome van Google, nu al jaren wereldwijd de populairste browser. Maar met Quantum, zijn jongste versie van enkele maanden oud, is Firefox helemaal terug, zegt Baker overtuigd. ‘Het heeft ons jaren werk gekost, maar onze technologie is opnieuw state of the art.’ Gebruikers appreciëren de snelheid, de focus op privacy en de mogelijkheid om bijna alle advertenties te blokkeren.

Firefox is het uithangbord, maar Mozilla kijkt ook naar de technologie van morgen. De vzw verwacht net als de rest van techland dat spraaktechnologie voor haar finale doorbraak staat, alleen ziet het ernaar uit dat ook dat tijdperk gedomineerd wordt door een handvol bedrijven aan de Amerikaanse westkust: Apple, Amazon en Google.

Geen verrassing, want spraaktechnologie drijft op data. Om tegen het geweld van de groten op te kunnen doet Mozilla een beroep op het grote publiek om data aan te leveren. Het probeert zo veel mogelijk opgenomen stemmen te verzamelen in een gigantische database, waar algoritmes op kunnen worden losgelaten om te trainen. Een eerste tranche van 400.000 opnames, afkomstig van 20.000 mensen, goed voor 500 uur gesproken tekst, werd eind vorig jaar vrijgegeven. ‘Het is uiterst belangrijk, want het gaat om een revolutie. Stemtechnologie wordt de belangrijkste manier van interageren via het internet.’

Pocket

Dat het niet eenvoudig is om de dingen anders te doen dan de buren bleek onlangs. De underdog van het internet zag zich genoodzaakt om, godbetert, advertenties af te vuren op gebruikers. ‘Gesponsorde suggesties’, corrigeert Baker snel. ‘We presenteren in de browser suggesties voor artikels waarvan we denken dat iemand ze leuk vindt, puur op basis van zijn surfgedrag. Dat respecteert zijn privacy, want de data verlaten zijn browser niet, ze gaan niet naar de cloud.’ Die artikeltips komen van Pocket, de app om internetartikels in een handig overzicht te bewaren die Mozilla vorig jaar overnam.

‘Reclame op zich is niet slecht, wel de manier waarop de grote internetbedrijven het doen’, zegt Baker. ‘Geen enkele vorm van informatieverspreiding overleeft zonder reclame. Als dat al honderd jaar zo is, waarom zou het dan op het internet wel kunnen? Maar we proberen dingen uit die goed zijn voor gebruikers, waarbij we gepersonaliseerde voorstellen doen die de privacy respecteren. De feedback is goed. Mensen verwachten zelfs dat ze online een vorm van reclame te zien krijgen, want zonder zou raar overkomen. Het zit ingebakken’, zegt Baker.

Het laatste woord ligt volgens Baker bij de consument. ‘Als die boos is en zegt dat er iets moet veranderen, kan dat heel verregaande gevolgen hebben. Alleen hebben tot nu toe overal in de wereld, ook in Europa met zijn strenge privacywetgeving, de mensen de mond vol van privacy, maar heeft dat amper effect op hun keuze om bepaalde producten te gebruiken. Maar daar werken we dus aan.’