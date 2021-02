'We willen het Amazon van de digitale gezondheidszorg worden'

De Limburgse specialist in digitale gezondheidszorg Qompium zet vaart achter zijn internationale groei en haalt 9 miljoen euro groeikapitaal op voor zijn hartscreeningapp Fibricheck.

Qompium zette zichzelf een viertal jaar geleden op de kaart met Fibricheck, een app waarmee je met je smartphone hartritmestoornissen kan opsporen. Via samenwerkingen met de Amerikaanse pionier in fitnesstrackers Fitbit en met Samsung is Fibricheck bezig aan een gestage opmars.

Maar de coronacrisis heeft het bedrijf nog een extra duw in de rug gegeven. 'We hebben de voorbije maanden een ongelooflijke groei gekend', zegt Lars Grieten, de CEO en een van de vier oprichters van Qompium. 'De nood aan digitale gezondheidszorg vanop afstand werd plots enorm groot.' Fibricheck lanceerde het project Telecheck AF, waarmee cardiologen het hartritme van hun patiënten vanop afstand konden screenen. Volgens het bedrijf hebben al 450.000 mensen in 43 landen gebruikgemaakt van de technologie.

Australië lonkt

Om in te spelen op die stijgende nood aan digitale toepassingen heeft Qompium nog eens 9 miljoen euro groeikapitaal bijgetankt. Dat geld is afkomstig van de Limburgse investeringsmaatschappij en een groep privé-investeerders. '

'Om snel genoeg te kunnen gaan en niet ingehaald te worden door onze Amerikaanse concurrenten hadden we voldoende financiële zuurstof nodig', legt Grieten uit. 'We moeten ook denken aan de 'future proofness' van onze toepassingen, we moeten relevant blijven. Nu zijn smartphones nog de norm, maar we zien dat draagbare technologie - denk aan smartwatches - almaar meer gebruikt worden.'

Het verse kapitaal moet ook dienen om de internationale groei te ondersteunen. Europa is vandaag de belangrijkste markt voor het bedrijf, maar de groep heeft ook ambities in Australië.

Blokkendoos

De coronacrisis gaf niet alleen Fibricheck een boost. Ook Extra Horizon, het tweede bedrijf onder de koepel van Qompium, kon tijdens de pandemie op almaar meer interesse rekenen. Extra Horizon is een platform waarmee andere bedrijven makkelijker medische apps kunnen bouwen. 'Zeg maar een blokkendoos voor wie nieuwe gezondheidstoepassingen wil ontwikkelen', verduidelijkt Grieten. 'Door de lessen uit de ontwikkeling van Fibricheck hebben we zo veel maturiteit dat we nu als een soort Amazon van de digitale gezondheidszorg onze diensten kunnen aanbieden.'