‘We willen het brein van uw huis zijn'

Het Vlaamse familiebedrijf Niko, al honderd jaar bekend van de lichtschakelaars, ontpopt zich tot de missing link tussen slimme luidsprekers als Alexa en de woning waar die zich bevinden.

Niko, gespecialiseerd in schakelaars, stopcontacten en domotica, heeft opnieuw een jaar van groei achter de rug. De omzet steeg tot net geen 177 miljoen euro. Over een periode van tien jaar betekent dat een sprong van 55 procent, en de winst groeide mee. De recurrente bedrijfswinst kwam uit op bijna 32 miljoen euro, goed voor een winstmarge van 18 procent. De groei van de woningmarkt, internationalisering, renderende overnames en de uitrol van het domoticasysteem Niko Home Control werpen hun vruchten af. Het management rekent ook op 3 procent omzetgroei in 2019, een jubileumjaar.

De Vlaamse industrie heeft er dit jaar met Niko een nieuwe eeuweling bij. ‘Daar heb ik voor alle duidelijkheid geen enkele verdienste aan’, zegt Paul Matthijs, die er twee jaar CEO is na een carrière van dertig jaar bij het technologiebedrijf Barco.

Bedrijfsprofiel Opgericht in 1919, hoofdkwartier in Sint-Niklaas 700 werknemers, waarvan 500 in België. Actief in 12 Europese landen. Omzet: 176,7 miljoen euro (2018) Recurrente bedrijfswinst: 32 miljoen euro Nettowinst: 23,8 miljoen euro Ontwikkeling en productie van schakelaars, stopcontacten, sensoren en domotica. Investeert 7,5 procent van omzet in R&D

Matthijs schopte het bij Barco tot topman in China en technologiebaas. ‘Ik denk dat ik een goede bagage heb om bij Niko dingen te verwezenlijken. De uitdagingen zijn vergelijkbaar met die bij Barco, maar op een andere schaal. Digitalisering, internet der dingen en snelle marktevolutie. De domoticasector is aan het veranderen door Google, Apple en Amazon, maar Niko is het centrale brein in uw huis dat die ecosystemen samenbrengt.’

Innovatie

Matthijs is de eerste niet-familiale topman. Niko is actief in 10 Europese landen en telt 700 werknemers, van wie 500 in Sint-Niklaas, de bakermat waar Werner en Alfons De Backer na de Eerste Wereldoorlog begonnen met de productie van schakelaars en stopcontacten. ‘Going where no one has gone before’, omschrijft Matthijs de ondernemerszin van de familie De Backer.

‘Elektriciteit was toen een luxeproduct dat alleen in openbare gebouwen en hotels bestond. De familie geloofde dat ooit elk huis ermee uitgerust zou worden. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar toen was er echt controverse rond de veiligheid van elektriciteit’, vertelt hij.

Later innoveerde Niko door klassieke schakelaars en stopcontacten te personaliseren en er een luxetouch aan toe te voegen. ‘Afgewerkt in goud, zilver of leder bijvoorbeeld. Dat leidde tot hogere winstmarges en een doorbraak in het buiten- land’, zegt Matthijs. ‘Niko was ook de eerste die een lichtdimmer op de markt bracht.’

De domoticasector is in beweging door Google, Apple en Amazon maar wij brengen al die ecosystemen samen. Paul Matthijs, CEO van Niko

Sint-Niklaas is nog altijd het productiehart van het bedrijf. Niko maakt nog altijd zijn eigen matrijzen om de kunststofonderdelen zelf te spuitgieten. En dure machines spuwen allerhande metalen onderdelen uit, met zilveren contactpunten die er machinaal op worden gelast. Ooit maakte Niko hier zelfs zijn eigen vijzen en elastiekjes die je vroeger aantrof aan de achterkant van stopcontacten.

‘Dat is historisch gegroeid’, klinkt het. ‘Vroeger was hier alleen een textielindustrie. Er was niets anders voorhanden, en alles zelf doen is in het DNA van het bedrijf terechtgekomen.’ Die verticale integratie is - in mindere mate weliswaar - overeind gebleven. ‘De kern van onze kennis: design, metaalverwerking, spuitgieten en tools maken, blijven we hier doen. Dat laat toe om zeer efficiënt te werken. Een deel uitbesteden zou ons niet ten goede komen. We produceren hier al 100 jaar en het is de bedoeling dat te blijven doen.’ Om die ambitie waar te maken, kan het bedrijf niet op zijn lauweren rusten. ‘Investeren in automatisering is cruciaal. Dat hebben we altijd al gedaan, waardoor we de tewerkstelling constant hebben kunnen houden.’

10 miljoen euro investeringen

10 miljoen euro per jaar. Dat is het jaarlijkse investeringsbudget dat naar Sint-Niklaas vloeit. Het ene jaar is dat voor zonnepanelen, het andere jaar, in 2018 bijvoorbeeld, om twee nieuwe machines te kopen. ‘Sneller en flexibeler met minder omschakeltijd tussen twee verschillende producten’, zegt Matthijs. De volgende stap is het inzetten van cobots - robots die samenwerken met mensen - voor de assemblage van enkele nieuwe producten. ‘Die cobots zullen met artificiële intelligentie ook slimmer worden en hun taken beter uitvoeren. Die nieuwe cel zou tegen 2020 op snelheid moeten draaien.’

In 2020 zal in Sint-Niklaas een eerste productielijn draaien met cobots, robots die samenwerken met mensen. Paul Matthijs, CEO van Niko

Boven op de jaarlijkse upgrade van de site in Sint-Niklaas, deed Niko onder de vorige CEO Jo De Backer ook zijn eerste overnames in het buitenland: Scandinavië en Centraal-Europa. ‘We kochten er niet alleen een extra afzetgebied voor onze producten, maar ook expertise in sensoren die beweging detecteren en bijvoorbeeld verlichting aansturen. Dat is vooral in kantoorgebouwen een snelgroeiende markt.’

Slimme luidsprekers

Niko Home Control is hét paradepaardje van het bedrijf. ‘De verkoop groeit met aanzienlijk meer dan 10 procent per jaar’, zegt Matthijs. Het is het domoticasysteem dat allerlei slimme oplossingen mogelijk maakt. Denk aan een ‘ik ben weg’-knop die alles in één keer uitschakelt, of warmteregeling via de smartphone, notificaties bij abnormaal stroomverbruik, je wasmachine die begint te draaien als zonnepanelen stroom leveren, de creatie van lichtsferen op basis van je stemming, enzovoort. Ook muziekboxen, rolluiken, dakramen, ventilatiesystemen of warmtepompen kunnen geïntegreerd worden via partnerschappen met bedrijven als Bose en Velux, net als de slimme stroommeter op termijn.

‘Met Home Control kun je alles vanop afstand beheren. Je telefoon is het bedieningspaneel en dashboard’, zegt Matthijs. ‘We gaan nu een stap verder en met big data algoritmes ontwikkelen. Home Control zal weten wat u op een bepaald moment wil of zal kunnen ingrijpen voor een optimaal stroomgebruik.’