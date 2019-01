Weer tegenvallende cijfers bij Crescent (ex-Option)

De beursgenoteerde technologiegroep Crescent, waarin het vroegere Option opgegaan is, waarschuwt dinsdagavond in een trading update voor tegenvallende resultaten.

Het bedrijf zegt voor 2018 uit te gaan van een omzet van 19 miljoen euro en een licht negatieve recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) van 0,5 miljoen euro. Dat is in beide gevallen slechter dan in de zomer van vorig jaar werd gemeld. Toen meldde Crescent door bemoedigende cijfers 'voorzichtig optimistisch te blijven over initiële indicaties voor de realisatie van meer dan 20 miljoen omzet met positieve rebitda-bijdragen voor het volledige jaar'.