Wegwerpsensor verwittigt wanneer luier nat is

Amerikaanse onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om een spotgoedkope sensor te integreren in wegwerpluiers.

Onderzoekers van het Amerikaanse instituut MIT ontwikkelden de sensor op basis van de bekende RFID-technologie , die ook gebruikt wordt voor het tellen of beveiligen van winkelgoederen. De sensor kan geïntegreerd worden onder de laag hydrogel die in wegwerpluiers wordt gebruikt om de urine te absorberen.

Wanneer een kind in de luier plast, zet de gel uit en wordt hij licht elektrisch geleidend, waardoor de sensor een radiosignaal stuurt dat tot een afstand van een meter kan worden opgevangen door een ontvanger. Die ontvanger kan bijvoorbeeld in een bedje van de baby of peuter worden ingebouwd.