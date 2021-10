Wetters bedrijf Dioss Smart Solutions rust ambulanciers uit met slimme badges

Deze week krijgen een aantal hulpverleners-ambulanciers 'slimme badges' om uit te testen. Voor dit project doet de FOD Volksgezondheid een beroep op het bedrijf Dioss Smart Solutions uit Wetteren.

De nieuwe badges hebben een foto en een hologram en ze beschikken over cryptografische bescherming via een RFID-chip (radiofrequentie-identificatie). Bij verlies, diefstal of schorsing kan de badge onmiddellijk worden geblokkeerd. Een ander voordeel is dat de badge al zeven dagen na de aanvraag beschikbaar is. De badge werkt contactloos alsook met een QR-code, wat tijd bespaart bij dringende hulp.

'In een buurland was er in de ambulancesector een geval van identiteitsfraude', vertelt Pascal Lotiquet, de verantwoordelijke voor het project bij Dioss Smart Solutions. 'Daarom hebben wij in opdracht van de FOD Volksgezondheid een sterk identificatiesysteem gebouwd.' De badge kan in de toekomst de ambulancier een geauthenticeerde toegang geven tot allerlei digitale systemen zoals het raadplegen van dossiers en diensten.

De essentie Dioss Smart Solutions levert de technologie achter een slimme kaart voor ambulanciers.

De kaarten identificeren de ambulanciers en geven hen ook snelle toegang tot informatie.

De afdeling Smart Solutions is de motor van de groep Dioss en legt zich in hoofdzaak toe op software voor identiteitsoplossingen.

Het project zit nog in een proeffase en wordt getest dankzij de medewerking van het Rode Kruis, de ambulancediensten Life-Care en 112 Hageland en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Na de evaluatie van de badge bij de ambulancediensten zal het pasje worden ingezet bij ziekenhuisdiensten en alle actoren die betrokken zijn bij urgente medische hulp.

Identiteitsoplossingen

Het helpt ook bij het nauwkeurig registreren van ambulante interventies en daarbij is de identiteit van de hulpverlener belangrijk, legt CEO Wim Pletinckx van Dioss Smart Solutions uit. Zijn bedrijf legt zich toe op 'identiteitsoplossingen'. Dat kan volledig digitaal zijn of met slimme kaarten. 'Uiteraard draait tegenwoordig alles rond data, maar vooral identiteit zal een veel groter aandachtspunt worden in de digitale economie. Dat hangt samen met de komst van de GDPR-regelgeving over de persoonsgegevens, maar er zijn ook grote evoluties op het pad naar een Europese digitale identiteit. Mensen willen ook veel meer beschermen wat van hen geweten is.'

Ook in de bedrijfswereld is identiteit van groot belang en volstaat een standaardbadge of een QR-code niet langer omdat die makkelijk kunnen worden gekopieerd. Smart cards en digitale tokens zijn veel veiliger en maken allerlei toepassingen mogelijk. Zo kunnen andere bedrijven software schrijven om met die tokens 'te spreken' en bepaalde diensten te ontsluiten.

Het bedrijf maakt ook identiteitsoplossingen voor de banksector en het openbaar vervoer. Toepassingen rond identiteit zijn vaak verbonden met de Belgische elektronische identiteitskaart (eID) of de itsme-app. 'Daarin zijn wij gespecialiseerd', legt Pletinckx uit. 'Onze toepassingen maken zowel de registratie mogelijk van bezoekers aan provinciale domeinen als het plaatsen van elektronische handtekeningen en het doen van elektronische aangetekende zendingen.'

Identiteit wordt een cruciaal element in de digitale economie. Wim Pletinckx CEO Dioss Smart Solutions

Dioss Smart Solutions maakt deel uit van de groep Dioss die in 1970 startte als zeefdrukkerij. De groep heeft vestigingen in Mariakerke, Ieper en Wetteren. Er zijn drie afdelingen: Print Solutions voor in- en outdoor promotiemateriaal, Card Solutions voor de fysieke kaarten en Smart Solutions dat software maakt voor identificatie en authentificatie. De afdeling Print Solutions is gespecialiseerd in het drukken op duurzamere substraten, vaak kunststoffen, licht CEO Guy Lauwers van de groep toe. Die afdeling legt zich ook toe op inkten met speciale effecten, eyecatchers op klassiek drukwerk.

Card Solutions zorgt ervoor dat de data op de kaarten staan, dat de juiste persoon met de kaart wordt verbonden en dat de data op de kaart worden beveiligd. 'Een kaart is evenwel niet de finaliteit van de toepassing', zegt Lauwers. 'De kaarten kunnen op termijn door andere oplossingen worden vervangen, zoals een chip in onze smartphone.' De afdeling Smart Solutions is gespecialiseerd in de achterliggende software, authenticatie en identificatie. Ze kwam voort uit het in 2014 overgenomen bedrijf INTO IT Applications. De drie afdelingen werken nauw samen voor belangrijke klanten zoals Q8, de Nationale Loterij en de Gezinsbond.

Motor

'Smart Solutions wordt met voorsprong de motor van de groep', zegt Lauwers. Smart Solutions is nu goed voor zo'n 4 miljoen euro omzet op een groepsomzet van 13 miljoen euro. 'Alle groei financieren we zelf met wat hulp van de banken', zegt de CEO van de groep. Bij Smart Solutions werken zo'n 30 mensen, bij de grafische bedrijven en de kaartproductie een vijftigtal.