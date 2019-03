Wie betaalt de rekening van de robot?

WAT IS AI?

In de discussie over rechtspersoonlijkheid voor robots is een belangrijke vraag hoe we begrippen als ‘robot’ of ‘AI’ juridisch definiëren. Vanaf welk punt verandert een ‘rij-assistentiesysteem’ in een ‘autonoom systeem’? Wat doe je met een drone die vanop afstand door een mens bestuurd wordt, maar tijdens zijn vlucht ook beslissingen neemt op basis van zijn sensoren?

Een heel afgelijnde definitie is niet zo’n goed idee omdat ze op termijn irrelevant kan worden door de technologische evolutie. De Stanford-onderzoekers Bryan Casey and Mark Lemley wijzen er in een paper op dat een groot aantal koelkasten in de VS technisch gesproken valt onder een wet uit 1980, die de strategisch belangrijke computers van de overheid en de financiële sector moest beschermen tegen computercriminaliteit.

Casey en Lemley suggereren terug te grijpen naar de oude definitie van Alan Turing, de Britse pionier van artificiële intelligentie. Turing stelde een functionele test voor: een machine is ‘intelligent’ als haar gedrag niet te onderscheiden is van dat van een mens. De regelgeving zou in die optiek moeten kijken naar het concrete gedrag van robots, eerder dan hun technische kenmerken. In plaats van op de wet te vertrouwen, kunnen we de robo-industrie beter laten opvolgen door een sterke regulator die normen kan opleggen en afdwingen, zeggen de onderzoekers.