Wie bij Google naar kantoor wil, moet zich laten vaccineren

Door de opmars van de deltavariant stelt het Amerikaanse techbedrijf een terugkeer naar kantoor uit tot midden oktober.

Google vraagt de meerderheid van zijn werknemers pas vanaf 18 oktober opnieuw naar zijn bedrijfscampussen. Eerder had het Californische bedrijf begin september geprikt voor een terugkeer. Op termijn gaat het zijn werknemers ook verplichten zich te laten vaccineren.

'We erkennen dat veel Google-werknemers coronapieken in hun omgeving zien, veroorzaakt door de deltavariant, en bezorgd zijn over een terugkeer naar kantoor' schrijft CEO Sundar Pichai in een mail naar 130.000 werknemers wereldwijd. 'We hopen dat deze maatregelen hen geruststellen bij een terugkeer naar kantoor.'

Google mikt op een 'hybride' model, waarbij 60 procent van de werknemers terugkeert naar kantoor. Dat veroorzaakte onrust bij het personeel. In zijn mail schrijft Pichai dat het bedrijf nog altijd gelooft in een terugkeer, maar 'de data zorgvuldig in de gaten houdt'. Hij kondigde ook aan dat het bedrijf betaald verlof voor ouders verlengt tot het einde van het jaar.

Vaccinatieplicht

Op termijn gaat Google ook een vaccinatieplicht opleggen. Die komt er eerst in het hoofdkwartier in Mountain View en andere Amerikaanse vestigingen, waarna ze uitgebreid wordt naar de meer dan 40 landen waar Google actief is. Daar is ook ons land bij.