Wie zijn de grootste unicorns?

Met Collibra krijgt België zijn eerste 'unicorn'. Hoewel hun aantal in de VS en China boomt, blijft de eenhoorn in Europa een rariteit.

Een unicorn is een niet-beursgenoteerde startup met een waardering van meer dan 1 miljard dollar. Toen Aileen Lee van Cowboy Ventures in 2013 de term voor het eerst gebruikte in een bijdrage voor de website Techcrunch, was ze geïnspireerd door de mythologie, waar eenhoorns zeldzame wezens zijn. Intussen telt de gespecialiseerde website CBInsights wereldwijd al meer dan 300 'unicorns'.

De top wordt volledig gedomineerd door Amerikaanse en Chinese firma's. De grootste unicorn ter wereld is momenteel het onbekende Ant Financial Services Group. De financiële tak van de Chinese e-commercereus Alibaba wordt op 150 miljard dollar gewaardeerd.

Daarna volgen het Chinese informatieplatform Toutiao (Bytedance), het Amerikaanse taxiplatform Uber, diens Chinese concurrent DiDi, de Amerikaanse coworkingreus WeWork en het logeerplatform Airbnb. Met een waardering van meer dan 10 miljard dollar worden zij ook 'decacorns' genoemd.

Europa

Europese unicorns zijn een zeldzamer fenomeen. De gespecialiseerde site Dealroom identificeert een dertigtal unicorns in Europa. De lijst werd tot voor kort aangevoerd door het Zweedse muziekplatform Spotify en het Nederlandse betaalplatform Adyen. Maar beide bedrijven trokken vorig jaar naar de beurs, waardoor ze niet meer voldoen aan de definitie van een unicorn. Sindsdien gaat het Britse Farfetch, een e-commercebedrijf in de modesector, door als grootste Europese eenhoorn.

Wie na Collibra de tweede Belgische unicorn wordt, blijft een vraagteken. Een vaak geciteerde kandidaat is Showpad, al is niet duidelijk hoeveel het Gentse softwarebedrijf precies waard is. Toen het bedrijf in juni 33 miljoen dollar bijtankte, lieten oprichters Louis Jonckheere en Pieterjan Bouten weten dat ze nog geen unicorn waren. 'Maar we zijn wel op weg. Het is een mooie opwaartse curve', klonk het.

Ook zijn er enkele Belgische investeerders actief in buitenlandse unicorns. Zo staken Sofina, het beursgenoteerde investeringsvehikel van de familie Boël, en Verlinvest, het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, flink wat kapitaal in de Byju, de Indische producent van leerapps die in december een waardering van 3,6 miljard dollar opgekleefd kreeg.

Kritiek