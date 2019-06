Wie zijn de volgende Vlaamse unicorns?

Een unicorn is een veelgebruikte naam voor privébedrijven die dankzij technologie snel groeien en de waardering van 1 miljard dollar overschrijden. Het aantal aanstormende Vlaamse unicorns is op twee handen te tellen. Het probleem bij de waardering van een unicorn is dat het bedrijf (per definitie) niet beursgenoteerd is en dus geen waardering heeft. Het totaal opgehaalde kapitaal is niet voldoende als waardemeter.