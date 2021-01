'Wij geven ingenieurs superkrachten'

Tech-entrepreneur Ben Schrauwen ontwikkelde met Oqton een besturingssysteem waarmee productiebedrijven op software kunnen draaien zonder dat daar een bataljon programmeurs bij komt kijken. Schrauwens ‘Android voor fabrieken’ krijgt nu 40 miljoen aan groeikapitaal van onder andere het durffonds Fortino en het Zweedse Sandvik.

Autotext voor maakbedrijven. Topman en mede-oprichter Ben Schrauwen moet niet lang nadenken over een vergelijking om uit te leggen waar zijn techbedrijf Oqton zich op toelegt. ‘Als je een WhatsApp-bericht wil tikken, suggereert een programma woorden opdat je sneller kan schrijven. Wij doen met onze software eigenlijk hetzelfde, maar dan voor bedrijven.’

Complexe productieprocessen versnellen en de technologie erachter toegankelijker maken voor een groter publiek loopt als een rode draad door de ondernemerscarrière van Schrauwen, die voordien robotica doceerde aan de Universiteit Gent.

In 2012 richtte hij Circuits.io op, een start-up die toeliet om zelf elektronica te ontwerpen en te bestellen. Amper twee jaar later werd Circuits.io overgenomen door Autodesk, de gigant die vooral bekend is van designsoftware zoals AutoCAD. Schrauwen verhuisde mee naar Autodesk in Silicon Valley, waar hij drie jaar geleden samen met ondernemer Samir Hanna Oqton oprichtte.

Zes weken op de boot

‘Het grootste probleem waar maakbedrijven vandaag mee kampen is dat ze hun producten niet snel genoeg op de markt krijgen,’ vertelt Schrauwen. ‘Neem computers: er worden met de regelmaat van klok nieuwe, performantere modellen ontworpen. Elke dag dat die niet op de markt kunnen verschijnen, verliezen die aan waarde. Dat is ook de reden waarom een bedrijf als Apple zijn productie weer naar de VS wil brengen. De zes weken die het verschepen van producten uit China in beslag nemen, staan gelijk met honderden miljoenen aan onderzoek en ontwikkeling die worden weggegooid.’

Voor iedere vijf minuten dat een lasrobot werkt, heb je minsten twee uur programmeertijd nodig. Geen wonder dat Vlaamse bedrijven te weinig programmeurs vinden. Ben Schrauwen CEO en mede-oprichter Oqton.

Oqton wil daarop inspelen door met zijn op artificiële intelligentie gebaseerde technologie. ‘Neem bijvoorbeeld een lasrobot. Voor iedere vijf minuten dat die actief is heb je minsten twee uur programmeertijd nodig. Het is onder meer daardoor dat Vlaamse bedrijven te weinig programmeurs vinden. Met ons platform kan je de eenvoudiger taken automatiseren, de programmeertijd verkorten en je mensen inzetten voor de meer moeilijke uitdagingen.’

Productiebedrijven werven ook steeds meer generalisten aan die meerdere jobs kunnen uitoefenen binnen de ondernemingen, stelt Schrauwen vast. ‘Daardoor verdwijnen hier bepaalde vaardigheden. Voor het maken van mallen moet je vandaag bijvoorbeeld naar China, die skills vind je niet meer in Europa. Met onze software kunnen we ingenieurs superkrachten geven waardoor ze ook die taken hier makkelijker kunnen uitvoeren.’

Europese geldschieters

De technologie van Oqton, dat een belangrijke vestiging heeft in Gent, wordt nu al gebruikt door een aantal Belgische bedrijven die staalconstructies maken en tandprotheses ontwikkelen. Maar het bedrijf wil nu ook sterker staan in 3D-printing, industriële toepassingen (denk aan freesmachines) en tegelijk ook sterker staan in China.

40 miljoen Oqton haalt 40 miljoen euro op aan groeikapitaal bij onder andere Fortino en het Zweedse Sandvik.

Schrauwen en mede-oprichter Samir Hanna halen er voor het eerst externe geldschieters bij. Oqton tankt meer dan 40 miljoen euro aan groeikapitaal bij Fortino, het vehikel rond de voormalige Telenet-topman Duco Sickinghe, het Vlaamse investeringsfonds PMV en het Zweedse industrieconcern Sandvik. Ook de bekende Belgische Silicon Valley-ondernemer Dries Buytaert, een goede vriend van Schrauwen, komt mee aan boord.