Winst Google-moeder vorig jaar ruim verdubbeld

Dat is ruim dubbel zoveel als in het jaar ervoor, toen er 12,7 miljoen nettowinst in de boeken stond. De omzet steeg met 23 procent naar 136,8 miljard dollar.

Zo daalde de marge licht. Van 24 procent in 2017 naar 21 procent in het vierde kwartaal van 2018.

In de laatste drie maanden van het jaar stegen de advertentie-inkomsten van 27 naar 32,6 miljard dollar. Goed nieuws voor Alphabet, want waarnemers vroegen zich af of Alphabet advertentie-inkomsten verliest aan Amazon, dat er qua advertentie-inkomsten fors op vooruit ging in de laatste maanden van het jaar.