Winstmachine Amazon draait op volle toeren

De digitale reus Amazon.com voldeed in zijn eerste kwartaal netjes aan alle verwachtingen van Wall Street. De aanhoudende groei van zijn cloudpoot AWS is een boost voor de winstgevendheid van het concern.

Met een omzet van 59,7 miljard dollar in zijn eerste kwartaal wipt Amazon perfect over de lat die analisten hadden klaargelegd. De omzetgroei was het sterkst in de steeds verder groeiende dienstentak, die met 25,4 miljard dollar bijna even groot wordt als de verkoop van producten (34,2 miljard).