Wirecard: 'Vermiste 1,9 miljard bestaat gewoon niet'

De Duitse fintechspeler erkent dat een kwart van zijn activa zo goed als zeker fictief is.

'De raad van bestuur van Wirecard concludeert op basis van verder onderzoek dat de kans reëel is dat de bankrekening van 1,9 miljard euro niet bestaat'. Zo luidt de op zijn zachtst gezegd opmerkelijke aanhef van de mededeling die Wirecard maandagochtend verstuurde.

De Duitse fintechspeler moest vorige week erkennen dat er een gat van 1,9 miljard euro - een kwart van de activa - in zijn rekeningen zit. Nu klinkt het dus dat de vermiste 1,9 miljard euro zo goed als zeker gewoon niet bestaat. Wirecard had eerst geclaimd dat het geld op rekeningen bij Filipijnse banken stond. Die claim stond op losse schroeven nadat de gouverneur van de Filipijnse centrale bank zondag stelde dat 'het Wirecard-geld nooit in zijn financieel systeem is geregistreerd'.

Het verhaal Wirecard doet erg denken aan dat van Lernout & Hauspie in Vlaanderen goed 20 jaar geleden: een sexy technologiespeler die gefêteerd wordt door de financiële wereld in eigen land. En als buitenlandse media - The Wall Street Journal destijds bij L&H, Financial Times bij Wirecard - gewag maken van schimmige financiële deals in het Verre Oosten, vormt die wereld - beurswaakhond BaFin incluis - initieel een carré rond die lieveling.

Tot vorige donderdag Wirecard - dat tot dan vooral bezig was met een strijd tegen de boodschapper FT - moest erkennen dat er effectief geld ontbrak. De beurswaarde van de betaalspecialist is sindsdien met drie kwart geïmplodeerd (zie grafiek), CEO Markus Braun stapte op.

Niet geheel verrassend trekt Wirecard samen met de mededeling ook alle prognoses in. De Beierse groep onderhandelt met banken over kredietlijnen, de gerenommeerde crisisspecialist Houlihan Lokey onderzoekt intussen wat er van het bedrijf te redden valt. Alle opties liggen op tafel: van kostenbesparingen over herstructureringen tot de verkoop van activa.