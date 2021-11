Wout van Aert verkoopt gloriemomenten op blockchain

Wout Van Aert won in 2020 de Strade Bianche. Dat moment is te koop als NFT.

Cryptotechnologie doet haar intrede in de wielrennerij. Wout van Aert veilt drie van zijn hoogtepunten van de afgelopen twee wielerseizoenen als NFT, een op de blockchain geregistreerd eigendomsbewijs.

Wie wil eigenaar worden van drie van de strafste zeges van Wout van Aert? Dat kan, nu de wielrenner van die momenten een zeldzaam verzamelitem maakt door ze te verkopen als NFT. Dat staat voor non-fungible token en is een contract geregistreerd op de blockchain dat van iemand de exclusieve eigenaar van een digitaal object maakt.

Fans blijken veel geld over te hebben om iets unieks in handen te krijgen van hun favoriete team of atleet.

Van Aert veilt drie NFT's: een van zijn zege in de Strade Bianche in augustus 2020, een van die op de Mont Ventoux in juli van dit jaar, en een van die op de Champs Elysées in diezelfde Tour de France. Dat kondigde de wielrenner vrijdag aan met een boodschap op Twitter.

Bieden op die NFT's kan gedurende vier dagen op OpenSea, een van de grootste platformen voor de NFT-markt. Dat moet wel gebeuren in de cryptomunt ether. Wie de veiling wint, krijgt niet de echte beelden van het moment waarop van Aert over de streep rijdt, maar een digitaal kunstwerkje - 'een artistieke impressie' - ervan in de vorm van een bestand. Aan de NFT is verder geen 'utility' of voordeel in de fysieke wereld verbonden, behalve een persoonlijke boodschap van de Belgische kampioen.

De markt voor NFT's is in 2021 geëxplodeerd. Het fenomeen werd plots mainstream toen in maart een koper 69,3 miljoen dollar neertelde voor een digitaal kunstwerk van de Amerikaanse artiest Beeple. Sindsdien is de interesse alleen gegroeid. In het derde kwartaal van dit jaar werd voor meer dan 10 miljard dollar aan NFT's verhandeld. Tegelijk ligt de praktijk onder vuur omdat het encryptieproces veel energie vreet.

NBA

In andere sporten is het gebruik al erg populair. Fans blijken veel geld over te hebben om iets unieks in handen te krijgen van hun favoriete team of atleet. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA pionierde in dat domein met Top Shots: clips van spectaculaire hoogtepunten of andere momenten uit of rond wedstrijden. Een video van twaalf seconden van een dunk van LeBron James bracht al 208.000 dollar op.

Van Aert veilt zijn zege in de Strade Bianche, die op de Mont Ventoux en die op de Champs Elysées in diezelfde Tour de France.

Voor alle duidelijkheid: iedereen kan die clip ook gratis bekijken op YouTube, maar wie de unieke, versleutelde NFT koopt, heeft als enige het recht hem te claimen als eigendom.

De Engelse Premier League, de voetballiga met de hoogste omzet wereldwijd, zou het voorbeeld van de NBA willen volgen. Ook de Jupiler Pro League liet eerder dit jaar interesse voor het fenomeen blijken.