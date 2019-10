X-Fab merkt weinig van beterschap in chipmarkt

De chipbakker X-Fab verwacht op korte termijn geen beterschap. ‘De voorspelbaarheid is niet verbeterd, al zien we veel lichtpuntjes’, zegt topman Rudi De Winter in een toelichting bij de kwartaalcijfers.

Terwijl zusterbedrijf Melexis de eerste tekenen van een uitbodeming in de chipmarkt opmerkt, is van dat optimisme veel minder te merken bij X-Fab. In het derde kwartaal zag de in Parijs genoteerde autochipproducent de omzet uitkomen op 130,5 miljoen dollar. Daarmee voldeed X-Fab aan de verwachtingen.

Toch ligt die omzet 14 procent lager op jaarbasis. In de afdeling Automotive, nog steeds de grootste tak, is de verkoop met 21 procent teruggevallen naar 60,5 miljoen dollar. De daling illustreert dat X-Fab nog altijd lijdt onder de slabakkende automarkt.

Terugval

Op kwartaalbasis oogt het plaatje ietwat beter. De terugval van de groepsomzet blijft ten opzichte van het vorige kwartaal beperkt tot 1 procent, in de autotak is sprake van een lichte stijging van 2 procent.

111 à 118 miljoen Voor het lopende kwartaal zou de omzet van X-Fab uitkomen tussen 111 en 118 miljoen dollar, een pak minder dan in het derde kwartaal.

Voor het lopende kwartaal is weinig beterschap te verwachten. De omzet zou uitkomen tussen 111 en 118 miljoen dollar. Dat is een pak minder dan in het derde kwartaal, maar dat heeft te maken met enkele periodes waarin geen productie zal zijn om kosten uit te sparen. Daardoor verschuift ook een deel van de leveringen aan klanten naar volgend jaar, luidt het bij X-Fab.

Toch ziet topman Rudi De Winter, die samen met Françoise Chombar (CEO Melexis) en Roland Duchâtelet X-Fab controleert, enkele hoopvolle signalen. X-Fab slaagt er almaar meer in interesse te wekken in de medische sector. Die tak zette ook het afgelopen kwartaal op jaarbasis een groei van 38 procent neer, maar met een omzet van 8,8 miljoen dollar blijft dat een kleine divisie in de groep.