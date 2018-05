Xerox blaast miljardenfusie met Fujifilm op

De fusie tussen de Amerikaanse kopieertoestellenmaker Xerox en Fujifilm, de Japanse specialist in filmmateriaal, gaat in extremis niet door onder druk van twee activistische aandeelhouders.

De fusie wordt afgeblazen en Xerox vervangt zijn CEO en raad van bestuur. Zo komt het bedrijf, dat in de VS synoniem staat voor fotokopiëren, tegemoet aan de eisen van Icahn en Deason.

Daarmee valt een aanslepende saga in een schijnbaar definitieve plooi. Begin deze maand had Xerox al een akkoord met de aandeelhouders om de CEO en het bestuur te vervangen, maar daar kwam het nog op terug.

De nieuwe raad van bestuur bestaat voor de meerderheid uit leden die gesteund worden door de activistische aandeelhouders, die vinden dat er te weinig waarde uit de deal met Fujifilm gehaald zou worden. Ook John Visentin, de nieuwe CEO, werkt met hen samen. Visentin (ex-IBM en HP) komt in de plaats van Jeff Jacobson, die tegen de wil van het bestuur in had geprobeerd de fusie erdoor te duwen.