'Xerox overweegt bod op HP'

Bedrijfsnamen die een zelfstandig naamwoord geworden zijn, ze zijn schaars. Amerikanen nemen een 'xerox' als ze iets kopiëren , net zoals hier een bolpen een 'bic' geworden is en - toch voor de iets oudere wereldburgers - een 'kodak' een fototoestel is.

Volgens The Wall Street Journal kiest Xerox nu voor de vlucht vooruit. De Amerikaanse zakenkrant schrijft dat de raad van bestuur overweegt HP over te nemen en zo twee iconische namen die hun beste tijd gehad hebben onder één dak te verenigen. HP produceert vooral kleinere printers voor de consumenten- en KMO-markt, Xerox verdient zijn geld met de verkoop en onderhoud van volumeprinters voor de professionele markt.

Of er effectief een bod komt, is nog niet zeker. Want gedurfd zou zo'n deal alleszins zijn. Ook al kampt HP net als Xerox al jaren met krimpende verkopen en seriële herstructureringen, toch is de groep nog een paar maatjes groter. De jaaromzet van HP is met 58 miljard dollar bijna zes keer groter dan Xerox.