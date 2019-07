YouTubers sluiten zich aan bij IG Metall

In de campagne FairTube eist het vakbondsfront meer transparantie van YouTube's moederbedrijf Google tegenover vloggers en YouTubers. 'De echte mensen die verantwoordelijk zijn voor het succes van YouTube worden gecensureerd of verdwijnen om onduidelijke reden van het platform. Geld verdienen aan YouTube is niet langer mogelijk', zegt woordvoerder Jörg Sprave in een campagnevideo.