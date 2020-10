Zetes levert nieuwe Belgische paspoorten

Zetes is gespecialiseerd in de ontwikkeling van identiteitskaarten en paspoorten. Het Belgische bedrijf kwam in 2017 voor bijna 300 miljoen euro in handen van het Japanse Panasonic. Het Franse Thales is vooral bekend als leverancier voor de lucht- en ruimtevaart, maar omvat ook een ruime afdeling 'digital identity and security'.