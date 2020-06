Zoom blokkeert Tiananmen-activisten

Het videoconferencingbedrijf Zoom heeft een account van mensenrechtenactivisten geblokkeerd nadat ze een evenement hielden ter nagedachtenis van de opstand op Tiananmen, het Plein van de Hemelse Vrede.

Zoom , dat de wind in de zeilen heeft door de lockdownmaatregelen, had het account van de Amerikaanse organisatie Humanitarian China geblokkeerd op 7 juni. Volgens Zoom werd de toegang later wel opnieuw hersteld. Het voorval doet het imago van Zoom geen goed. Eerder waren er al vragen over de veiligheid en het bedrijf loog ook over het aantal actieve gebruikers.

1989 Jaar In 1989 werd een wekenlange manifestatie voor meer democratie op het Tiananmenplein in Peking hardhandig neergeslagen.

Alles draait om een teleconferentie met 250 deelnemers. Humanitarian China hield die ter herdenking van het gewelddadig neerslaan van protesten voor meer democratie in 1989 op het Tiananmenplein in Peking. 4.000 mensen - ook mensen in China - streamden de conferentie via sociale media. Een week later werd het betalende account geblokkeerd.

Taboe

De gebeurtenissen op het Tiananmenplein zijn in China zoveel jaar na datum nog steeds een delicate zaak. Verwijzingen ernaar krijgen vaak te maken met blokkeringen en overheidscensuur. Humanitarian China zegt dat Zoom daarom cruciaal is om mensen in China te bereiken.

Lee Cheuk-yan, de voorzitter van de organisatie Alliance Hong die ook jaarlijks een Tiananmen-herdenking houdt, zegt dat hij sinds 22 mei geen toegang meer had tot zijn Zoom-account. Toen wilde zijn organisatie een teleconferentie organiseren over de invloed van China in de wereld.

De oprichter van Humanitarian China, Zhou Fengsuo, zegt nog geen reden te hebben gekregen voor de schorsing van zijn account. Aan de pers zegt Zoom dat het 'verwacht dat deelnemers aan een meeting steeds de regels van hun land volgen' en dat 'het bedrijf de lokale wetten volgt'.

De voorvallen doen vragen rijzen over de vrijheid van meningsuiting op het platform, dat in coronatijden door miljoenen mensen wordt gebruikt. Zoom heeft ook af te rekenen met wantrouwen over de veiligheid van zijn platform. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, is een van de vele bedrijven en scholen dat om veiligheidsredenen weigert Zoom nog langer te gebruiken.