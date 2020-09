Zuckerberg: ‘Facebook zal geen anti-vax-posts verwijderen’

Dat zei topman Mark Zuckerberg in een interview met het Amerikaanse nieuwsprogramma ‘Axios on HBO’.

In een gesprek met het Amerikaanse nieuwsdocumentaire-programma ‘Axios on HBO’ heeft Facebook-topman Mark Zuckerberg laten verstaan dat de socialemediareus geen anti-vaccinatie-berichten zal verwijderen.

‘Als iemand wijst op een geval waar een vaccin schade toebracht of als mensen er ongerust over zijn, dan is het vanuit mijn oogpunt moeilijk om te zeggen dat je zoiets niet zou mogen zeggen’, liet Zuckerberg daar over optekenen.