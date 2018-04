Zuckerberg: 'Problemen Facebook over een paar jaar opgelost'

Facebook staat onder druk door vals nieuws en de manier waarop het met privégegevens omgaat. 'We hadden het beter kunnen doen, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier doorheen geraken', zegt CEO Mark Zuckerberg.

Facebook-eigenaar en -CEO Mark Zuckerberg zegt in een uitgebreid interview met de nieuwssite Vox.com dat zijn bedrijf uit de storm zal raken waarin het zich nu bevindt. 'Maar dat zal enkele jaren in beslag nemen. Ik wou dat we onze problemen in drie of zes maanden konden oplossen, maar de waarheid is dat het langer zal duren om sommige van de vraagstukken op te lossen.'

Zuckerbergs bedrijf kwam vorige maand in opspraak, toen bleek dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica de gegevens van meer dan 50 miljoen mensen zonder hun medeweten had bemachtigd en die gegevens had gebruikt om politieke propaganda te verspreiden.

Rohingya-moslims

Het was de zoveelste keer in korte tijd dat Facebook op een negatieve wijze in het nieuws belandde. Sinds 2016 oogst Facebook veel kritiek omdat er ongehinderd veel valse nieuwsberichten werden verspreid via de sociaalnetwerksite. Critici zeggen dat daardoor de Amerikaanse presidentsverkiezingen werden beïnvloed.

Facebook kreeg ook kritiek van mensen die vinden dat het door de verspreiding van valse nieuwsberichten het geweld tegen de Rohingya-moslims in Myanmar heeft opgepookt.

De beschuldigingen worden door Zuckerberg beantwoord met een mea culpa. 'Toen we ermee begonnen (in 2004, red.) dachten we hoe goed het zou zijn als mensen met elkaar zouden worden verbonden en iedereen een stem had. Het is duidelijk dat we te weinig tijd spendeerden aan de negatieve kanten van de mogelijkheden. In de eerste tien jaar van ons bestaan was iedereen gefocust op het positieve.'

Die tijd is voorbij, zegt Zuckerberg. 'Ik denk dat mensen nu voldoende gefocust zijn op de risico's en de negatieve kanten.'

Zuckerberg geeft aan dat zijn bedrijf in het verleden te weinig geïnvesteerd heeft om excessen tegen te gaan. Wat dat betreft heeft Facebook zich herpakt, vindt hij. 'Begin vorig jaar waren er bij ons 10.000 mensen die zich bezighielden met veiligheid. Eind dit jaar zullen dat er 20.000 zijn. Een jaar geleden zijn we echt meer beginnen te investeren. Hopelijk hebben we tegen eind dit jaar de pagina omgedraaid wat sommige van de problemen betreft.'

Hooggerechtshof

Concreet belooft Zuckerberg meer transparantie. 'Op dit moment zijn we niet transparant genoeg', zegt hij. Hij geeft aan dat zijn bedrijf beter moet communiceren over de dingen die mislopen bij Facebook.

Daarnaast wil Zuckerberg dat zijn bedrijf meer in dialoog gaat met zijn gebruikers, bijvoorbeeld wanneer berichten van twijfelachtig allooi worden gerapporteerd aan het bedrijf.

'Als je nu iets post op Facebook en iemand rapporteert dat bericht, dan beslist ons team of het wordt verwijderd of niet. Daar kun je niet tegen in beroep gaan. Maar in een goed functionerend democratisch systeem moet er een manier zijn om in beroep te gaan. Zo'n systeem kunnen we intern bouwen, als eerste stap.'