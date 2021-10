Zuckerberg: 'Winst Facebook primeert niet op veiligheid en welzijn'

Oprichter en topman van Facebook Mark Zuckerberg heeft zich in een boodschap op zijn Facebook-account verweerd tegen de kritiek van klokkenluidster Frances Haugen.

‘Het is me het weekje wel’, schrijft Zuckerberg in een boodschap op zijn Facebook-account.

Hij heeft het eerst kort over de panne waardoor 3,5 miljard gebruikers maandag gedurende zes uren Facebook, WhatsApp en Instagram niet konden gebruiken. ‘De grootste panne in jaren’, zegt Zuckerberg.

Verder in de post reageert hij uitvoerig op de aantijgingen van Frances Haugen, een voormalige productmanager bij Facebook. Zij getuigde dinsdag in het Amerikaanse Congres over praktijken van Facebook die het bedrijf in een slecht daglicht stellen.

De kern van de beschuldigingen is het idee dat we winst boven veiligheid en welzijn plaatsen. Dat is gewoon niet waar. Mark Zuckerberg CEO Facebook

‘Het is frustrerend te zien dat een verkeerd beeld over ons geschetst wordt. De kern van de beschuldigingen is het idee dat we winst boven veiligheid en welzijn plaatsen. Dat is gewoon niet waar’, zegt Zuckerberg.

‘Veel van de beschuldigingen slaan nergens op. Als we onderzoek willen negeren, waarom zouden we dan in de eerste plaats een toonaangevend onderzoeksprogramma opzetten om die belangrijke kwesties te begrijpen?'

'Als het ons niet uitmaakt om schadelijke inhoud te bestrijden, waarom zouden we dan meer mensen in dienst hebben die zich daaraan wijden dan enig ander bedrijf in onze sector? Als sociale media zo verantwoordelijk zijn voor het polariseren van de samenleving zoals sommige mensen beweren, waarom zien we dan de polarisatie toenemen in de VS, terwijl die vlak blijft of afneemt in andere landen met een even intensief gebruik van sociale media?'

Facebook weet al lang dat zijn algoritmes schade aanrichten bij kinderen, jongeren en de maatschappij. Frances Haugen Klokkenluidster, ex-werknemer Facebook

Haugen had Zuckerberg en Facebook de voorbije dagen hard aangepakt. ‘Facebook weet al lang dat zijn algoritmes schade aanrichten bij kinderen, jongeren en de maatschappij, maar verkiest winst boven publiek belang en grijpt niet in’, zei ze. ‘Mark Zuckerberg laat niets van zich horen: geen toegevingen, geen verontschuldigingen, geen actie.’

Ze zegt onder meer dat het algoritme van Facebook inhoud pusht die veel 'engagement' oplevert. 'Uit eigen onderzoek blijkt dat dat vooral inhoud is die mensen boos maakt', zei Haugen. 'Facebook beseft dat mensen minder lang op de site blijven als het het algoritme veiliger maakt. Gebruikers klikken dan minder op advertenties en dus verdient Facebook minder geld.'

Om haar beschuldigingen te staven baseerde ze zich op de twee jaar die ze bij het bedrijf heeft gewerkt en op duizenden documenten die ze afgelopen voorjaar heeft meegenomen.

'Tabaksmoment'