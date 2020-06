Zuckerberg verdedigt zich na interne rebellie over Trump

In het bewuste bericht reageerde Trump op de rellen in de Verenigde Staten na de dood van George Floyd in Minneapolis. 'When the looting starts, the shooting starts', schreef het staatshoofd in een tweet, die ook op zijn Facebookpagina verscheen. Hij parafraseerde daar met het zinnetje 'When the looting starts, the shooting starts' een politiechef uit Miami bij raciaal geweld in 1967.