De AI-revolutie kan onze economie een ongeziene stroomstoot bezorgen. Zeker als slimme machines zelf aan het innoveren slaan en onze productiviteitsgroei hoger stuwen. Of we daarmee in een collectief paradijs belanden, hangt af van wat menselijke arbeid nog kan betekenen en of we een nieuw sociaal contract vinden. ‘Ik zie niet in hoe arbeid zijn waarde kan behouden.’