De sector van de cyberveiligheid telt in België 441 bedrijven en is goed voor 6.405 voltijdse jobs. Maar de veiligheidsexperten bereiken hun doelpubliek moeilijk of niet. Dat blijkt uit een studie van de technologiefederatie Agoria met als executieve sponsors de FOD Defensie en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), de centrale autoriteit voor de cyberveiligheid in België.