Brand legt Duitse vestiging chipmachinefabrikant ASML deels plat

Bij een vestiging van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML in Berlijn heeft een brand gewoed. Hij ontstond in een van de productiehallen van de fabriek. Niemand raakte gewond.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand, die al geblust is, kon ontstaan. ASML zoekt uit of hij gevolgen heeft voor de productieplannen dit jaar.

Het is te vroeg om te zeggen wat de schade is en er wordt enkele dagen onderzoek gedaan, meldt ASML. 'We kunnen er nog niet bij. De nachtploeg ontdekte de brand en heeft hem geblust. De brandweer was er ook snel.' Het deel van de fabriek waar de brand plaatsvond, is dicht. De rest van de fabriek, waar ook kantoren bij horen, draait gewoon.

In de fabriek worden onderdelen voor chipmachines gemaakt van glas. ASML nam het bedrijf waar de fabriek een onderdeel van is, Berliner Glas, over in 2020. Er werken ongeveer 1.200 mensen.