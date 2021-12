Memestock-forum Reddit trekt naar de beurs

Het Amerikaanse onlineprikbord Reddit, dat populair is bij jonge beleggers, trekt naar de beurs. Noch de prijsvork noch het aantal aandelen werd bekendgemaakt.

'The front page of the internet', zo prijst Reddit zichzelf aan. Het socialemediaplatform omvat een gigantische hoeveelheid fora waar gebruikers over allerlei onderwerpen nieuwtjes uitwisselen en in discussie gaan. Het maakte dit jaar furore door zijn sleutelrol in de opkomst van memeaandelen, waarbij beleggers via subfora van Reddit met allerhande grappen via gifjes en plaatjes elkaar tot kopen aansporen.

De geruchten over een beursgang doen al langer de ronde. Het bedrijf kondigt nu aan dat het een aanvraag tot beursnotering heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Begin dit jaar haalde Reddit Drew Vollaro, een doorgewinterde cijferman met dertig jaar ervaring op de teller, in huis. Zijn vorige wapenfeit was het moederbedrijf van Snapchat financieel klaarstomen voor de beursgang in 2017.

Tijdstip

Reddit heeft nog geen prijsvork vastgesteld voor het aandeel en deelt evenmin mee hoeveel aandelen het wil uitgeven. Daarnaast zegt de onderneming dat het tijdstip van de beursgang onder andere afhangt van toestand op de financiële markten. In september meldde het persagentschap Reuters dat het bedrijf op een waardering van 15 miljard dollar mikt bij een beursgang.

Bij een financieringsronde eerder dit jaar werd Reddit, dat in 2005 werd opgericht door computerwetenschapper Steve Huffman en zijn kamergenoot Alexis Ohanian, gewaardeerd op zowat 10 miljard dollar. In augustus maakte het bedrijf bekend dat het voor het eerst 100 miljoen dollar aan advertentie-inkomsten in één kwartaal gehaald had, bijna drie keer meer dan een jaar eerder. Volgens zijn website heeft Reddit - dat niet winstgevend is - meer dan 50 miljoen dagelijkse gebruikers.

Reddit-beleggers

Begin dit jaar was de Reddit-hype zo groot dat de kracht van de kleine beleggers ineens duidelijk werd. Een leger van miljoenen kleine beleggers haalde het wereldnieuws door het aandeel GameStop, een Amerikaanse keten die computerspelletjes verkoopt in vooral bakstenen winkels, de stratosfeer in te jagen. Ook enkele andere memeaandelen profiteerden van dat legertje aan kleine beleggers die via 'subreddits' op het platform opereert.

