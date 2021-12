Crescent wil klant worden van Napster-oprichter

Crescent liet donderdagavond in een persbericht weten dat zijn dochter Option fabrikant wil worden van hotspots voor het netwerk van Helium. Dat is een Amerikaanse start-up die blockchaintechnologie linkt met het 'internet der dingen', waarbij toestellen met elkaar kunnen praten via het net.

Daarmee klopt Crescent niet bij de minsten aan: Helium werd in 2013 mee opgericht door Shawn Fanning, de man achter de beruchte muziekdienst Napster. Helium zet in op 'LongFi', een technologie die veel verder reikt dan een gewone wifiverbinding. Bij het internet der dingen kan die technologie ingeschakeld worden voor toepassingen waarbij het dataverbruik beperkt blijft.

Denk aan apps om kleine betalingen te doen of om sneller een parkeerplaats te vinden, tools om de luchtkwaliteit te monitoren of zelfs technologie die toelaat muizenvallen te checken.

'People's network'

Crescent ziet duidelijk potentieel in Helium en wil de hardware produceren die nodig is om die hotspots te laten draaien. Met de zogenaamde 'LoRaWAN CloudGate'-gateway heeft Option de technologie in huis om een wereldwijde uitrol van Helium mogelijk te maken, zegt CEO Joost van der Velden in een persbericht.