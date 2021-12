Doek valt voor grootste fraudeproces van België

De veroordeelden in de zaak-Lernout & Hauspie gaan niet in beroep bij het Hof van Cassatie. Bij de gedupeerden, die samen recht hadden op ruim 600 miljoen euro, is weinig interesse voor de schadevergoeding.

Het grootste fraudeproces van België is ten einde gekomen. De partijen hadden 15 dagen om cassatieberoep aan te tekenen tegen het recente arrest van het Gentse hof van beroep in de zaak rond Lernout & Hauspie (L&H), maar dat is niet gebeurd.

Het Gentse hof veroordeelde zes voormalige bestuurders van het spraaktechnologiebedrijf tot het betalen van schadevergoedingen van zo'n 655 miljoen euro. De interesse in die vergoedingen is klein, zo blijkt.

Gedupeerden die een schadevergoeding toegekend kregen, kunnen het geld in theorie bij elk van de zes partijen proberen te recupereren. De veroordeelden beschikken echter niet over voldoende middelen, waardoor de kans erg klein is dat slachtoffers hun geld terugzien.

Van de partijen die recht op een schadevergoeding hebben, hebben er maar een handvol opgezocht welke vergoeding ze kunnen proberen te recupereren. Er werden in totaal 4.336 individuele vorderingen geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard, waarvan 937 burgerlijke partijen zonder advocaat.

Het hof stelde na het arrest vier computers ter beschikking om slachtoffers hun vergoeding te laten opzoeken, maar slechts twee personen maakten daar gebruik van.

Van de mogelijkheid om een afschrift te krijgen van het arrest via de griffie, maakten 23 gedupeerden gebruik.

Ruim 1 miljard

Lernout & Hauspie ging in 2001 failliet, nadat het sinds de zomer van 2000 in vrije val was na berichtgeving over onregelmatigheden in de boekhouding. Het hof van beroep in Gent legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak rond L&H en veroordeelde oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee met uitstel.

Het hof van beroep kon pas in 2014, na procedures voor het Hof van Cassatie, overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. De burgerlijke partijen hoopten vooral op een veroordeling van de bedrijfsrevisor KPMG, die in tegenstelling tot andere beklaagden wel over voldoende financiële middelen zou beschikken. Het Gentse hof van beroep oordeelde eerder al dat KPMG geen schadevergoedingen moet betalen.