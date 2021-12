Een sms op de Blackberry

In het nieuws dinsdag: Blackberry. En een sms. Welkom terug in de jaren nul.

Er is een reden waarom we bij het opstellen van de financiële agenda in deze courant niet veel concurrentie ondervinden: het is niet de meest glamoureuze job van de journalistiek. Maar af en toe is het struinen door financiële kalenders allerhande goed voor een aha-erlebnis. Bijvoorbeeld het feit dat Blackberry dinsdagavond nabeurs de resultaten over het kwartaal tot 30 november publiceert.

Blackberry! In de jaren nul was het Canadese technologiebedrijf met zijn smartphones alomtegenwoordig bij tokkelende beleidsmakers (looking at you, Yves Leterme). De beurswaarde piekte in 2008 op meer dan 80 miljard Amerikaanse dollar. Een jaar eerder had Steve Jobs van Apple op Macworld een 'iPod met breed scherm en communicatiemiddel' aangekondigd. Zoals het stripfiguurtje Wile E. Coyote even tijd nodig heeft voor hij beseft dat er onder hem een afgrond gaapt, duurde het ook even voor beleggers (en Blackberry) de impact van de iPhone doorhadden. Maar tegen 2012 was de beurswaarde tot een twintigste van de piek gedecimeerd.

Sindsdien doet Blackberry moedige pogingen zichzelf heruit te vinden. De hardwaretak ging in 2016 de deur uit en de focus ligt nu op software voor bedrijven. Het besturingssysteem QNX, dat wereldwijd in zo'n 200 miljoen auto's zit met als doel die auto steeds meer zelf (en de chauffeur steeds minder zelf) te laten rijden, is voor de Canadezen het belangrijkst. Vorige week slot Blackberry nog een deal met BMW.

Echt warm worden beleggers er voorlopig toch niet van. Met uitzondering van begin dit jaar toen Blackberry samen met twee andere bedrijven met een hoek af - GameStop en AMC - even op de surfte op de meme-aandelengekte.

Voor wie een Blackberry niet nostalgisch genoeg is, raden we het Franse veilinghuis Aguttes aan. Daar wordt een non-fungible token (NFT) - een digitaal beeld dat via de blockchaintechnologie maar één eigenaar kan hebben - geveild van de allereerste sms. Het tekstberichtje werd op 3 december 1992 - op een Nokia - door Neil Papworth verstuurd op het netwerk van de Britse operator Vodafone.