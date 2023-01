Ex-werknemer beduvelt Foxconn met mogelijk lucratief iPhone-contract

Ooit was ze een van de eerste Foxconn-arbeidsters, vandaag staat selfmade miljardair Grace Wang, alias Wang Laichun, op het punt haar ex-werkgever een serieuze peer te stoven als ze de duurste iPhones mag produceren met haar bedrijf Luxshare Precision.

Van je ex-werknemers moet je het hebben, zullen ze denken bij Foxconn, dat elektronische producten maakt voor internationale merken. De grote Chinese rivaal Luxshare Precision Industry, opgericht door ex-Foxconn-werknemer Grace Wang, ook bekend als Wang Laichun, staat het op punt een eerste grote bestelling binnen te halen van Apple voor de assemblage van zijn duurste iPhones.

24 miljard omzet De jaaromzet van Luxshare steeg van minder dan 2 miljard dollar in 2016 naar 24 miljard in 2021.

Dat bericht de Britse zakenkrant Financial Times. Als de Californische technologiegigant daadwerkelijk zijn handtekening zet onder het contract, doorbreekt Grace Wang het monopolie van Foxconn, waar ze tien jaar heeft gewerkt.

Foxconn, ’s werelds grootste contractproducent, was tot dusver de enige producent van de iPhone Pro-modellen. Vorig jaar worstelde het bedrijf met hevige werknemersprotesten als gevolg van slechte werkomstandigheden en coronarestricties, waaruit productieverstoringen in zijn Chinese megafabriek in Zhengzhou volgden.

De elektronicaproducent Luxshare heeft zijn hoofdzetel in Dongguan, in de zuidelijke Chinese provincie Guangdong. Het bedrijf produceert al kleine aantallen van de iPhone 14 Pro Max in zijn fabriek in Kunshan, ten noordwesten van Sjanghai, om het productieverlies bij Foxconn sinds november te compenseren. Dat kon het dankzij forse investeringen van Apple, dat zijn aanvoerketen wil diversifiëren.

Steil parcours

Als 55-jarige selfmade miljardair, die volgens het Amerikaanse zakenblad Fortune 7,5 miljard dollar waard is en in de zuidelijke Chinese techhub Shenzhen woont, kan Wang terugkijken op een steil parcours in de voorbije decennia.

Met niet meer dan een diploma middelbaar onderwijs op zak was Wang een van de eerste 300 fabrieksarbeidsters die in 1988 bij Foxconn aan de slag gingen. Ze sloeg er in 1999 de deur achter zich dicht en kocht Luxshare in 2004 samen met haar broer. Vandaag zijn ze er voorzitter en vicevoorzitter.

Ooit was Luxshare een doorsneeproducent van typische techaccessoires zoals computerkabels of opladers. Maar inmiddels horen Wang en co. al jaren bij het selecte clubje van onderaannemers die complexere Apple-producten mogen assembleren.

AirPods

Eind 2017 al bezocht Apple-CEO Tim Cook samen met Wang de Chinese fabriek van Luxshare waar ze sinds begin dat jaar AirPods produceren, draadloze oortjes die uit honderden componenten bestaan.

Het bedrijf is volgens Bloomberg ’s werelds grootste producent van AirPods en breidde mettertijd zijn voetafdruk uit in de Apple-aanvoerketen. Zo produceert het ook al een tijdje goedkopere iPhone-modellen. Dat Wang en co. nu ook de premium-iPhones mogen assembleren, is een serieuze bonus en een erkenning van hun technologische expertise.