Familie Frère stapt in Zweedse betaalreus Klarna

GBL heeft enkele maanden geleden in alle stilte een participatie opgebouwd in Klarna, Europa's waardevolste fintechbedrijf. Dat staat in de kleine letters van de documentatie van de beleggersdag van de Frère-holding.

Hoe groot het belang in Klarna is, wil GBL niet kwijt. De holding investeerde vóór 30 juni 12 miljoen euro in het Zweedse bedrijf, staat in een voetnoot op pagina 57 van het halfjaarverslag van de holding. Het gaat om een directe investering van GBL via zijn durfkapitaaltak Sienna Capital, blijkt uit een slide die de holding woensdag aan de beleggers communiceerde.

GBL treedt toe tot een rij illustere aandeelhouders van Klarna. Onder de investeerders zitten bekende namen als de Californische techinvesteerder Sequoia Capital, waarmee de Belgische holding Sofina geregeld samenwerkt. Ook het Singaporese staatsfonds GIC en de vermogensgigant BlackRock zitten mee aan boord.

Softbank

Klarna haalde in maart 1 miljard dollar (ongeveer 820 miljoen euro) op bij bestaande en nieuwe investeerders, die bij die operatie een prijs van 31 miljard dollar of ruim 25 miljard euro op Klarna kleefden. Midden juni tankte het betaalbedrijf 639 miljoen dollar bij tegen een waardering van 45,6 miljard dollar. De Japanse techinvesteerder Softbank leidde die kapitaalronde. Op basis van die waardering heeft GBL 0,03 procent van Klarna in handen.

Door de boom van de e-commerce, die tijdens de coronacrisis een extra duw in de rug kreeg, winnen de onlinebetaalverwerkers aan belang. Bedrijven als Adyen, Checkout en Klarna stegen de voorbije maanden exponentieel in waarde en er lijkt geen einde te komen aan hun opmars.

Geen winst

Dat vertaalt zich nog niet in winstcijfers. De omzet van Klarna steeg vorig jaar met 37 procent naar omgerekend net geen 1 miljard euro. Maar die groei levert geen winst op. Door de torenhoge investeringen en de oplopende verliezen op kredieten aan klanten ging het bedrijf, dat in 2005 werd opgericht, vorig jaar 135,7 miljoen euro in het rood.

Klarna is sinds juni ook actief in België. Midden januari klonk het dat 470.000 Belgische consumenten al geruik hebben gemaakt van de diensten van Klarna bij het online winkelen. Midden dit jaar was dat al opgelopen tot 1 miljoen Belgen.

Rotatie

GBL liet op zijn beleggersdag in Parijs woensdag weten dat het in de toekomst meer wil investeren in niet-genoteerde bedrijven, zowel via Sienna als rechtstreeks. Er is al enkele jaren een rotatiestrategie bezig in de portefeuille en die moet uitmonden in ‘betekenisvolle groei’.

Momenteel bestaat 77 procent van de portefeuille uit participaties in beursgenoteerde ondernemingen. Dat belang wil GBL op lange termijn laten dalen tot circa 60 procent. Sienna, de tak voor alternatieve investeringen, en investeringen in private activa daarentegen wil de holding sterk doen groeien.