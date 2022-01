Gevallen Silicon Valley-icoon Holmes schuldig aan fraude

Er hangt de oprichtster van de ter ziele gegane medtechstart-up Theranos een jarenlange celstraf boven het hoofd.

Na een ruim drie maanden durend proces en na zeven dagen van deliberaties is een jury in de Amerikaanse staat Californië maandagavond plaatselijke tijd tot een besluit gekomen. Elizabeth Holmes, ooit 's werelds jongste vrouwelijke selfmademiljardair, heeft zich schuldig gemaakt aan fraude tegenover investeerders.

De zaak draait rond de start-up Theranos. Holmes stampte dat bedrijf in 2003 als 19-jarige uit de grond. De onderneming zou een revolutie gaan ontketenen in de geneeskunde. Want dankzij revolutionaire bloedtesten zouden een vingerprik en een paar druppels bloed voortaan volstaan om mensen op tientallen aandoeningen te testen, zonder dat er nog naalden aan te pas kwamen om een diagnose te stellen.

Om de tuin geleid

Investeerders en de media droegen Holmes jarenlang op handen. Maar in 2015 haalde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal de ster van Silicon Valley van haar voetstuk. Het dagblad onthulde dat Theranos investeerders en patiënten jarenlang om de tuin geleid had over de mogelijkheden, de accuraatheid en de betrouwbaarheid van zijn machines.

Het was het begin van het einde voor de medtechstart-up. De Amerikaanse beurswaakhond SEC beet zich in de zaak vast. In 2018 beschuldigde hij Holmes en Theranos ervan investeerders misleid te hebben door 'massaal fraude' gepleegd te hebben met valse claims rond de accuraatheid van de technologie van het bedrijf.

In 2018 schikte Holmes in de zaak. Ze betaalde een boete van een half miljoen dollar en stapte op als CEO van Theranos. Niet veel later werd het bedrijf, dat op een bepaald moment 9 miljard dollar waard was, ontbonden.

Justitie

Daarmee was de kous niet af voor Holmes. Ook justitie ging achter het voormalige icoon van Silicon Valley aan. Die formuleerde elf klachten wegens samenzwering en fraude tegen haar.

Het proces was begin september vorig jaar begonnen. Ruim drie maanden aanhoorde een jury getuigenissen in de zaak. Maandag velde die een oordeel. Holmes is schuldig bevonden aan vier klachten rond investeringsfraude. Van vier klachten rond fraude tegenover patiënten is ze vrijgesproken, over de drie andere bereikte de jury geen eensgezindheid.

De 37-jarige Amerikaanse hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd. Maar over de exacte strafmaat spreekt een federale rechtbank zich pas later uit. In afwachting blijft ze, onder voorwaarden, op vrije voeten.