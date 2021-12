Google en Meta krijgen miljoenenboetes in Rusland

Een rechtbank in Rusland heeft Google, een dochter van het Amerikaanse technologiebedrijf Alphabet, vrijdag veroordeeld tot een recordboete van 7,2 miljard roebel (omgerekend zo'n 87 miljoen euro) omdat het bepaalde 'verboden' inhoud niet heeft verwijderd van het internet. Volgens de rechter in Moskou maakte Google zich schuldig aan 'recidive'.

Enkele uren later werd ook Meta, de moedermaatschappij van de socialenetwerksite Facebook, veroordeeld tot een boete van 1,9 miljard roebel (omgerekend 23,8 miljoen euro) voor dezelfde feiten. Net als Google wreef Meta recidive aan. De boetes werden berekend op basis van de omzet die de bedrijven realiseren in Rusland.

Parlementsverkiezingen

In april had Apple ook al een miljoenenboete gekregen wegens 'misbruik van zijn dominante positie'. In september beschuldigde Moskou zowel Apple als Google van bemoeienis bij de Russische parlementsverkiezingen. Onder meer de website van opposant Aleksej Navalny werd offline gehaald.