iPhone-bouwer Foxconn trekt naar de beurs

De Taiwanese technologiegigant Foxconn heeft plannen om 3,5 miljard euro te investeren in expansie en R&D, en maakt zich op voor een beursgang in China.

Foxconn, onderdeel van Hon Hai Precision, heeft van de Chinese overheid groen licht gekregen om via een beursgang in Shanghai geld op te halen. Terwijl zo'n goedkeuringsproces normaal tot twee jaar kan duren, was bij Foxconn na vijf weken alles al in kannen en kruiken.

Dat wijst erop dat het China menens is om de Chinese beurs nieuw leven in te blazen nadat Chinese tech- en internetreuzen als Alibaba en Weibo voor een notering op Wall Street kozen.

Analisten schatten de waarde van Foxconn op 400 miljard yuan (51 miljard euro). Foxconn is toeleverancier van Apple, maar maakt ook onderdelen voor de spelconsoles Playstation en Wii, de e-reader Kindle en noem maar op. Foxconn is momenteel hoofdzakelijk een massaproducent en -assembleur van elektronische onderdelen, maar heeft plannen om zwaar in te zetten op de ontwikkeling van eigen technologie.