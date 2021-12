Lernout & Hauspie-arrest is vooral pyrrusoverwinning...

Het Gentse arrest dat ongeveer 655 miljoen euro toewijst aan de schuldeisers en aandeelhouders van Lernout & Hauspie is vooral een pyrrusoverwinning. Bij de zes voormalige toplui valt weinig of niets te rapen.

Met het vrijdag gevelde arrest van het hof van beroep van Gent valt mogelijk na 20 jaar definitief het doek over de ondergang van het Ieperse spraaktechnologiebedrijf L&H, dat werd opgericht door Jo Lernout en Pol Hauspie. De zes gewezen toplui die het geld op tafel moeten leggen, onder wie in eerste instantie de oprichters zelf, kunnen wel nog in cassatie gaan, maar de kans daarop wordt klein geacht.

Dat bleek ook uit een solvabiliteitsonderzoek door de curatoren van het failliete spraaktechnologiebedrijf.

Wie toch in actie wil komen, moet een goede analyse maken en zeker niet lang wachten.

Het hof veroordeelde hen tot de betaling van ruim 608 miljoen euro aan de curatoren, die optreden namens de schuldeisers, maar niet de beleggers, en ongeveer 47 miljoen euro aan de aandeelhouders. Dat zijn minima. Het gaat alleen om de hoofdsom, zonder de wettelijke intresten, waarvan de klok al sinds eind 2001 tikt. Het werkelijke bedrag komt daardoor nog aanzienlijk hoger uit.

Deurwaarder

In theorie kunnen de vier curatoren, die al jaren wachten op het slotarrest om het faillissement van het bedrijf - samen met dat van Sabena een van de langstlopende in onze geschiedenis - af te sluiten, en de gedupeerde aandeelhouders nu in actie komen om het toegewezen geld op te eisen. Daarvoor dienen ze deurwaarders in te schakelen om het arrest te laten betekenen aan de zes en beslag te laten leggen op hun eigendommen.

Het is niet zo moeilijk om je eigen onvermogen te organiseren. Een goedgeplaatste bron

Ze zullen daarbij zo goed als zeker van een kale reis thuiskomen. De deep pockets Belfius en KPMG ontsprongen al eerder de dans. Jo Lernout zei vrijdag aan enkele media dat hij meeleeft met de gedupeerden, maar dat hij geen geld meer heeft. Volgens onze informatie voerden de curatoren al een solvabiliteitsonderzoek uit naar de zes ex-toplui, waaruit bleek dat ze effectief weinig of niets meer hebben. Ze bezitten al zeker geen vastgoed meer.

Onvermogen

Een goedgeplaatste bron merkt echter op dat het niet denkbeeldig is dat de zes al lang geleden maatregelen hebben genomen om hun eigen onvermogen te organiseren, al zijn daar niet meteen aanwijzingen voor. 'Dat is niet zo moeilijk te doen. Ze wisten dat dit arrest vroeg of laat zou vallen en dat ze honderden miljoenen euro's zouden moeten betalen. Ze hebben 20 jaar de tijd gehad om zich daarop voor te bereiden en te garanderen dat er geen bezittingen meer op hun naam werden geregistreerd.'

Specialisten adviseren gedupeerde beleggers een goede kosten-batenanalyse te maken. Anders riskeren ze te moeten betalen en weinig of niets te recupereren.

In elk geval ligt de bal nu vooral in het kamp van de curatoren. Zij kregen het grootste deel van het bedrag toegewezen. Dat wil zeggen dat als deurwaarders worden ingeschakeld en er toch geld gevonden wordt, ze proportioneel recht hebben op het grootste deel van de koek. Ze hebben echter geen voorrang op de aandeelhouders. Het was vrijdag nog niet duidelijk wat ze gaan doen. 'We hebben nog geen beslissing genomen. We moeten nog overleggen', zegt curator Stefaan De Rouck uit Ieper.

Kosten-batenanalyse

Wie alsnog actie onderneemt, zal daarvoor opnieuw in de buidel moeten tasten om een deurwaarder in te schakelen en beslag te laten leggen. Specialisten adviseren gedupeerde beleggers daarom een goede kosten-batenanalyse te maken. Anders riskeren ze te moeten betalen en weinig of niets te recupereren. Er zijn voorlopig geen initiatieven van de belangenorganisatie Deminor, de consumentengroepering Test-Aankoop of het advocatenkantoor SQ Law van Geert Lenssens om gegroepeerd op te treden. Zij stonden eerder de beleggers bij.

Ik wacht gewoon af. Als ik 1 procent recupereer, zal ik blij zijn. Maar het zal 0 procent zijn. We staan als beleggers op de onderste trede en moeten blij zijn met de kruimels die naar beneden vallen Freddy Breine Gedupeerde L&H-belegger

Wie een deurwaarder wil inschakelen wacht daar het best niet te lang mee. Wettelijk gezien tellen de oudste beslagleggingen. Dat betekent dat wie wacht, riskeert dat de koek tegen dan verdeeld is. De meeste beleggers hebben in elk geval de hoop opgegeven. 'Ik wacht gewoon af. Als ik 1 procent recupereer, zal ik blij zijn. Maar het zal 0 procent zijn. We staan als beleggers op de onderste trede en moeten blij zijn met de kruimels die naar beneden vallen', zegt Freddy Breine uit Wervik, die in 1999 100.000 frank investeerde in L&H. 'Omdat iedereen in de streek dat deed.'