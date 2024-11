De grootste kapitaalronde ooit in de Belgische techsector staat sinds deze week op naam van een bedrijf dat bijna niemand kende, maar dat in twaalf jaar een wereldleider werd in de markt voor hotelmanagement. Toch houdt Matthias Geeroms, medeoprichter en financieel directeur van Lighthouse, de voetjes op de grond. ‘We groeien snel, maar onze mensen kunnen nog mee. Dat is een deel van ons geheim.’