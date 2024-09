Techreuzen als Apple en Google investeren miljoenen in de ideeën van Luc Van Gool. Na decennia van baanbrekend onderzoek in Leuven en Zürich trekt de wereldautoriteit in computervisie nu naar Bulgarije om een ambitieus AI-centrum uit te bouwen. Dat gaat gepaard met kritiek. 'Europa reglementeert innovatie kapot.'