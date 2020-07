metoo-schandaal achtervolgt Leuvense groeikampioen

Het Leuvense dataleerplatform Datacamp neemt juridische stappen tegen een rivaal. Die voert volgens het bedrijf een lastercampagne rond een incident uit 2017, waarbij de oud-CEO 'ongevraagd fysiek contact' had met een werknemer.

Het Leuvense groeibedrijf Datacamp, dat online aan 6,3 miljoen mensen lessen in datawetenschappen aanbiedt, krijgt een incident binnen het bedrijf uit oktober 2017 maar niet van zich afgeschud. Toenmalig CEO Jonathan Cornelissen danste toen op café 'ongepast' met een werknemer en maakte 'ongevraagd fysiek contact'. Hij zette daarvoor in april vorig jaar al een stap opzij, maar daarmee is de kous niet af, blijkt nu.

Het bedrijf kondigt nu aan juridische stappen te ondernemen tegen RStudio, dat opensourcesoftware aanbiedt voor de programmeertaal R. Datacamp biedt lessen aan over die taal. RStudio voert een lastercampagne over de afhandeling van het incident, stelt de nieuwe CEO Martijn Theuwissen. 'RStudio verwijst naar artikels waarvan bewezen is dat ze fout zijn. Het houdt ook geen rekening met de resultaten van een onafhankelijk onderzoek, hoewel we het daar meermaals attent op maakten.' Datacamp neemt het Amerikaanse Clark Locke onder de arm, een bureau dat zich specifiek richt op zaken rond smaad.

Datacamp stoort zich er vooral aan dat RStudio actief een artikel van de nieuwssite Buzzfeed uit mei vorig jaar zou verspreiden. Dat artikel kopte toen: 'Een start-up die vele miljoenen dollar waard is, verborg een incident rond seksuele intimidatie door de CEO tot een community van buitenstaanders het naar buiten bracht.' Theuwissen claimt dat het artikel de feiten fout voorstelt 'en dat iedereen dat kan verifiëren door het onafhankelijke onderzoek dat we in 2019 bestelden te lezen'.

Het bewuste onderzoek hield de reactie van het bedrijf in de maanden na het incident en de algemene bedrijfscultuur tegen het licht. Het was in handen van een oud-medewerker van het ministerie van Justitie onder het presidentschap van Barack Obama. De resultaten waren niet bepaald vernietigend voor Datacamp of Cornelissen. Cornelissen zou zich meteen geëxcuseerd hebben nadat de werknemer het voorval had aangekaart en het bedrijf stelde toen al zelf een onderzoek in, 'met bijna dezelfde conclusies' als het latere onafhankelijke onderzoek.

Ook de stappen die het bedrijf ondernam - zoals persoonlijke coaching en managementtraining voor Cornelissen - kregen de goedkeuring van de onderzoekers. 'Al kon het wel meer doen.' Het bedrijf mispakte zich ook aan de communicatie, was de opmerking. Tussen oktober 2017 en april 2019 bleef het incident binnenskamers. Het was vooral na druk van instructeurs, die lessen rond data op het platform aanbieden, dat Datacamp naar buiten kwam. 'Het bedrijf hield te weinig rekening met zijn instructeurs, wat mogelijk beïnvloedde hoe de reactie van het bedrijf ontvangen is.'

30 miljoen durfkapitaal Het Leuvense bedrijf haalde in totaal al meer dan 30 miljoen dollar aan durfkapitaal op.

RStudio en Datacamp zijn geen onbekenden voor elkaar. Voor het incident naar buiten kwam, linkte RStudio nog vanuit zijn online softwareomgeving naar het platform van Datacamp. Instructeurs boden ook cursussen aan over RStudio-tools op het platform van Datacamp. Meteen nadat het incident in de aandacht kwam, knipte RStudio, net als een aantal andere organisaties die zich inzetten voor een beter begrip van data, de banden met Datacamp door.