Moment van de waarheid geslaagd voor Webb-ruimtetelescoop

Twee weken na de lancering is de James Webb-telescoop, de krachtigste ruimtetelescoop ooit, er in geslaagd om zijn reusachtige hoofdspiegel open te klappen. Eens helemaal operationeel moet de telescoop tot 200 miljoen jaar na de Oerknal kunnen terugkijken.

Het openklappen van de hoofdspiegel gold als het moment van de waarheid voor de telescoop, die op Kerstmis via een Ariane 5-raket op de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana de ruimte in werd gestuurd .

De hoofdspiegel met een diameter van 6,5 meter was dichtgevouwen gelanceerd. Nooit eerder was het hele proces van het uitklappen van zo'n spiegel uitgevoerd in de ruimte. Zaterdagmiddag is dat dus met succes gebeurd, toen de telescoop ruim 1 miljoen kilometer van de aarde was verwijderd .