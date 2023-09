Na de crash: de zoektocht naar een duurzaam zakenmodel met NFT's...

De markt van de in 2021 fel gehypete cryptotokens of NFT's is het voorbije jaar geïmplodeerd. Ontwikkelaars en believers zoeken naar andere toepassingen. Grote merken, waaronder luxehuizen en luchtvaartmaatschappijen, lanceren succesvolle projecten, maar ook in de mode en de gamesector neemt de technologie nieuwe vormen aan. 'Ik ben 100 procent zeker dat het niet afgelopen is.'