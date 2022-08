De nieuwe maanmodule die de Amerikaanse NASA later deze maand de ruimte in schiet, wordt deels getest met technologie van de Antwerpse ruimtevaartspecialist Celestia. Ook het Waalse luchtvaartbedrijf Sonaca en Thales Alenia Space Belgium leveren materiaal. 'In de ruimte kan je niet veel doen als iets fout loopt.'