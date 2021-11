Online veilinghuis Vavato opgeslorpt door Europese marktleider

Het online veilinghuis Vavato, in 2015 opgericht door drie jonge Sint-Niklase ondernemers, komt in handen van het Nederlandse TB Auctions. Dat is de grootste speler op de Europese markt van online veilingen. 'Vavato groeit met 100 procent per jaar.'

Met meer dan 13.000 veilingen per jaar, meer dan 10 miljoen bezoekers per maand en een transactiewaarde van 440 miljoen euro per jaar is TB Auctions het grootste online veilinghuis van Europa. De Nederlandse groep zit achter de merken Troostwijk (gericht op industriële goederen) en BVA Auctions (consumenten en kmo's) en is aanwezig in tien Europese landen, waaronder België.

Daar komt nu het Belgische Vavato bij. De online veilingsite werd in 2015 opgericht door de Wase ondernemers Kevin Van de Vyver, Pieterjan Van Emelen en Fons Tooten, die het stof van de klassieke veilingwereld wilden blazen en een online platform ontwikkelden voor de veiling van leasewagens, in beslag genomen goederen, retours van webshops, faillissementsgoederen en overstocks van winkelketens.

Ook de kunstwereld en de grote klassieke spelers Sotheby's en Christie's maken de omslag naar online veilingen. Kunstgalerijen kloppen steeds vaker bij ons aan. Fons Tooten CEO Vavato

Het concept sloeg aan. De eerste drie jaar organiseerde Vavato 800 veilingen, waarbij voor 15 miljoen euro transacties werden afgesloten. In 2019 schoot de transactiewaarde door naar 45 miljoen euro door de overname van de sectorgenoot Jorisco. Vandaag ligt die op 65 miljoen euro.

De waardering die TB Auctions op Vavato kleefde, wordt niet bekendgemaakt. Afgaande op de 3 miljoen brutobedrijfswinst (ebitda) van Vavato en de gangbare multiples van zo'n 15 keer de ebitda bedraagt de waardering tussen 40 en 50 miljoen euro. Een deel wordt in cash betaald, de rest via een aandelenruil. Daardoor worden de vijf Vavato-aandeelhouders - de drie oprichters, de financieel directeur Nicolas Germanes en bestuurder Jurgen Ingels - mede-eigenaar van TB Auctions.

Troostwijk

De Nederlandse moedergroep komt zelf ook in andere handen. Het Nederlands-Belgische investeringsfonds Bencis verkoopt zijn belang van rond 90 procent aan Castik. Dat is een van de grootste private-equityspelers in Duitsland.

Vavato Online veilingsite opgericht door Kevin Van de Vyver, Pieterjan Van Emelen en Fons Tooten. De fintechpionier Jurgen Ingels is aandeelhouder en bestuurder.

Transactiewaarde (2021): 65 miljoen euro.

Brutobedrijfswinst: 3 miljoen euro.

Wordt verkocht aan het Nederlandse TB Auctions. Dat wisselt ook van eigenaar: van het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds Bencis naar het Duitse private-equityhuis Castik.

In de nieuwe constellatie blijven de merken apart bestaan, met elk een eigen website en identiteit. Ook de oprichters en de financieel directeur blijven verder bouwen aan Vavato. 'Tijdens de coronaperiode hebben we gemerkt dat de goederenstroom uit faillissementen door de overheidssteun is opgedroogd, maar dat de vrijwillige online veilingverkoop enorm is toegenomen', zegt Vavato-CEO Fons Tooten. 'De directe verkoop volgens vraag en aanbod - zonder een vooraf bepaalde, vaste prijs dus - wordt steeds meer een alternatief voor de klassieke distributie. Vavato groeit met 100 procent per jaar. Troostwijk met 10 tot 15 procent per jaar.'

Sotheby's

'We merken dat ook de kunstwereld, die een lange traditie van veilingverkoop kent, steeds meer kiest voor online. Ook de grote jongens Sotheby's en Christie's. Belgische kunstgalerijen en antiquariaten kloppen steeds vaker bij ons aan. We onderzoeken ook hoe we bepaalde diensten kunnen veilen, zoals studentenkoten, leningen en verzekeringen, en bepaalde jobopdrachten, bijvoorbeeld in de bouw. Als de Belgische wetgeving het ooit toelaat, willen we graag ook vastgoed veilen, nu nog het monopolie van de notarissen.'