Ook Amerikanen willen miljardendeal Nvidia afblokken

De miljardenovername van de Britse chipmaker ARM Holdings door het Amerikaanse Nvidia stoot nog maar eens op een horde. Nu wil ook de Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC er een stokje voor steken.

Join the club. Dat moeten ze bij de technologiereus Nvidia hebben gedacht, toen de brief van de Federal Trade Commission binnenliep op het hoofdkantoor. Na de Britse overheid en de Europese autoriteiten kant nu ook de Amerikaanse concurrentiewaakhond zich tegen de overname van het Britse ARM voor 40 miljard dollar.

Nvidia kondigde de blockbusterovername in september vorig jaar aan. De Amerikaanse hardwarespeler ziet in de Britse chipontwikkelaar, die te boek staat als een onmisbare schakel in de digitale revolutie, de ideale prooi om in de toekomst relevant te blijven.

Maar van de meet af aan was duidelijk dat de overname er niet zonder slag of stoot zou komen. Dat Nvidia eigenaar wordt van een toeleverancier van een hoop concurrenten zoals Apple, Qualcomm of Samsung leidde tot gefronste wenkbrauwen.

Agressief beschermen

Hoewel Nvidia belooft ARM 'neutraal' te houden, heeft de deal de aandacht van zowat elke regulator denkbaar. De Britse autoriteiten onderzoeken of de overname een risico inhoudt voor de 'nationale veiligheid' en de Europese concurrentiewaakhond heeft in oktober een onderzoek geopend naar eventuele marktverstorende effecten.

Ook de Amerikaanse FTC zit op dat spoor. De mededingingswaakhond opende een onderzoek, na klachten van Google, Microsoft en Qualcomm over de mogelijke gevolgen van de deal.

Deze rechtszaak is een sterk signaal dat we agressief zullen optreden in het beschermen van kritische markten. Holly Vedova FTC-directeur

Dat onderzoek leidt nu naar een formele klacht. Daarmee wil de FTC voorkomen dat 'een chipconglomeraat de innovatiepijplijn voor de technologieën van de volgende generaties in de kiem smoort'.

'De technologie van morgen is afhankelijk van het bewaken van de concurrentiële cutting edge chipmarkt die we vandaag hebben', zegt FTC-directeur Holly Vedova. 'De voorgestelde deal zou de initiatieven van ARM in de chipsector verstoren en zou Nvidia de macht geven concurrenten te ondermijnen. Onze rechtszaak is een sterk signaal dat we agressief zullen optreden in het beschermen van kritische markten tegen een verticale integratie met verstrekkende en schadelijke gevolgen voor toekomstige innovaties.'

Maart 22

Nvidia zegt in een reactie dat het zich blijft inzetten om te bewijzen dat de deal de sector ten goede zal komen en competitie net zal aanwakkeren. Het bedrijf heeft altijd beloofd niet te raken aan het licentiemodel van ARM, waarmee het zowat de hele techsector bedient.